Sem Lucas e Artur, mas com retorno de trio: São Paulo está escalado para enfrentar o Botafogo
Equipes se enfrentam na noite desta segunda-feira (23), no Rio de Janeiro
O São Paulo está pronto para enfrentar o Botafogo nesta segunda-feira, às 20h (de Brasília), no estádio Nilton Santos, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Artur, que pertence ao clube carioca, está fora da partida, assim como Lucas Moura, preservado. Com isso, Dorival Júnior promoveu mudanças na equipe em relação ao último compromisso do Tricolor.
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Apesar da baixa ofensiva, o treinador contará com os retornos Luciano e Newton, que cumpriram suspensão pelo terceiro cartão e estão de volta ao time. O volante Bobadilla também retorna depois de defender a seleção paraguaia durante a Data Fifa.
Outro desfalque é o zagueiro Rafael Tolói, que sofreu uma lesão no adutor direito na partida contra o Fluminense. Para a vaga, Osório formará o trio de zaga ao lado de Newton e Arboleda.
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Escalação do São Paulo:
Rafael; Newton, Arboleda e Osorio; Pedro Lima, Bobadilla, Pablo Maia, Djhordney e Iago; Luciano e Calleri.
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