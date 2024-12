São Paulo tem ano vitorioso na base, mas fica sem convocados para a Seleção sub-20

Apesar do ano que terminou com o título da Copa do Brasil sub-20 em cima do rival Palmeiras, o São Paulo não teve jogadores do seu elenco dentro da lista da Seleção Brasileira que disputará o Sul-Americano da categoria no próximo mês. O técnico Ramon Menezes divulgou os nomes nesta sexta-feira (20).

O Tricolor viveu uma temporada de sucesso no sub-20 e viu nomes do elenco se destacarem pelo grande desempenho. Ryan Francisco, de 18 anos, foi o artilheiro do time e terminou 2024 com 38 gols e 11 assistências em 53 partidas. Aos 18 anos, o centroavante chegou a disputar alguns minutos pelo time profissional do São Paulo na última rodada do Brasileirão contra o Botafogo.

O trio Hugo, Ryan Francisco e Lucas Ferriera comemora o título do São Paulo na Copa do Brasil Sub-20. (Foto: CBF/Divulgação)

Outro destaque do elenco comandado por Allan Barcellos foi o ponta Lucas Ferreira. Também com 18 anos, o atacante balançou as redes 19 vezes e distribuiu 8 assistências. Dois desses gols foram na final contra o Palmeiras na Copa Do Brasil, em jogo que terminou 3 x 2 para o Tricolor de virada.

O elenco são-paulino ainda conta com outros nomes relevantes para o cenário nacional do futebol de base, como o meia Matheus Alves, que atua como 10, o volante Hugo e o goleiro João Paulo. O grupo também alcançou uma final de Campeonato Paulista, que terminou com o vice para o Novorizontino, e fez boa campanha de recuperação após começo ruim no Brasileirão desde a chegada de Allan Barcellos, que assumiu o time em maio.

Entre os rivais paulistas, o Corinthians e o Santos tiveram dois jogadores convocados em cada um dos seus elencos. O Palmeiras também ficou sem representantes no time montado por Ramon Menezes.

Datas Sul-Americano sub-20

O Sul-Americano será disputado em janeiro de 2025, data que coincide com a realização da Copinha, principal competição sub-20 do país. O Brasil estreia no dia 24 de janeiro, contra a Argentina, às 20h30. Dois dias depois, enfrenta a Bolívia, às 18h.

Já no dia 30, encara o Equador, às 20h30 e fecha sua participação na fase de grupos diante da Colômbia, às 18h. Todos os duelos serão realizados no horário de Brasília.

A Seleção Brasileira está no Grupo B da competição, ao lado de Argentina, Colômbia, Equador e Bolívia. A Amarelinha é a atual campeã do Sul-Americano, que foi disputado pela última vez em 2023. Naquela edição, derrotou o Uruguai na decisão na última rodada do hexagonal final e garantiu o 12º título da competição.