Veja a premiação do São Paulo após o 6º lugar no Brasileirão

O São Paulo terminou o Campeonato Brasileiro de 2024 na 6ª colocação da tabela. O Tricolor entrou em campo diante do Botafogo neste domingo (8) e, independente do resultado, não mudaria de posição na classificação. Foram 59 pontos conquistados em 38 rodadas. No confronto com o alvinegro carioca, o time perdeu a terceira seguida nesta reta final, 2 x 1 para o rival carioca.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) estabelece uma premiação para cada uma das posições conquistadas na tabela. O campeão, por exemplo, fatura R$ 48,1 milhões, enquanto o vice leva R$ 45,7 milhões.

São Paulo comemora gol contra o Athletico-PR no MorumBis.

Com a 6ª posição definida, o Tricolor levará R$ 36,1 milhões de premiação. Além das altas crifras de premiação, o São Paulo tambpem confirmou sua vaga na fase de grupos da Copa Libertadores. Com os títulos do Botafogo no Brasileirão e na própria Libertadores, o número de classificados de forma direta subiu para seis.

Considerando os acordos de TV aberta e fechada, os clubes dividirão R$ 481,6 milhões referentes ao desempenho na competição. Anualmente, uma parcela das receitas provenientes dos direitos de transmissão é distribuída entre os times conforme sua colocação final na tabela. Essa quantia destinada à premiação corresponde a 30% do valor que a Globo paga pelos direitos de exibição em TV aberta e fechada.

Os valores foram estabelecidos nos contratos firmados em 2019, mas passam por ajustes anuais com base na média dos índices de inflação IGPM e IPCA (Fator de Correção Monetária). Por essa razão, as premiações aumentam a cada temporada.