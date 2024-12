São Paulo: defesa e meio-campo são prioridades de Zubeldía

O técnico Luis Zubeldía revelou que gostaria de ter cinco jogadores para o São Paulo em 2025. Para o treinador, a chegada desses jogadores é independente da saída de alguns atletas que estão atualmente no clube.

As prioridades do Tricolor são por um lateral direito, um lateral esquerdo e um meia. Além disso, Zubeldía pediu um jogador de lado de campo e um centroavante para a próxima temporada. O treinador argentino entende que precisa encorpar seu elenco para as disputas que terá em 2025.

— A equipe precisa de cinco jogadores no mínimo, precisamos de mais cinco jogadores para complementar o que temos, e não porque alguém vai embora. A situação não é fácil, sabemos que temos concorrentes com mais dinheiro e isso permite ter mais força — pediu recentemente Zubeldía.



O argentino acredita que a temporada do próximo ano será ainda mais desafiadora para o São Paulo. Além dos torneios que o time terá no próximo ano (Paulista, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores), Zubeldía vê o crescimento dos rivais como um fator primordial para o São Paulo ir ao mercado atrás de reforços.

A contratação de Oscar é a prioridade do São Paulo. E Zubeldía disse que entrou em contato com o meia buscando a chegada dele para o próximo ano. Segundo o Lance! apurou, Oscar já tem sondagens de clubes do exterior e do Brasil. Clubes da Arábia Saudita e Estados Unidos aparecem como interessados. A permanência na China não está descartada, mas Oscar só vai decidir seu futuro após o fim da temporada.

— Eu falei com o Oscar e com outro jogador. Há questões que devem ser tratadas entre a instituição e o jogador. Mas já falei com dois jogadores que acho importantes para a equipe — afirmou o treinador.

Oscar é um dos desejos do Tricolor para 2025 (Foto: AFP)

Os dirigentes do Tricolor ainda veem o meio-campista distante e precisam superar obstáculos financeiros e concorrência de outros clubes para concretizar a transferência.

Oscar está livre no mercado após ficar oito anos no Shanghai Port. Para voltar ao Brasil, o meia precisaria topar uma redução significativa em seus vencimentos.