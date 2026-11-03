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São Paulo encerra preparação para o Majestoso com baixa no meio-campo; veja provável escalação

Marcos Antônio está fora do clássico por dores no tornozelo direito, enquanto Dorival avalia opções para substituir Sabino na defesa tricolor

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
03/11/2026 21:16
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Dorival Júnior pelo São Paulo
Dorival Jr., técnico do São Paulo (Foto: Anderson Romao/AGIF/Folhapress)

O São Paulo finalizou nesta terça-feira (3) a preparação para o Majestoso contra o Corinthians, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor terá uma baixa confirmada para o clássico: Marcos Antônio, que sente dores no tornozelo direito e ficará em tratamento no departamento médico.

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O meio-campista sofreu uma pancada na região em um confronto anterior com o Santos e vinha atuando no sacrifício. No último compromisso, voltou a receber um impacto no tornozelo e agora será preservado para tratar o problema.

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A equipe comandada por Dorival Jr. encerrou os trabalhos no CT da Barra Funda e viajou para Santos, onde ficará concentrada para o duelo desta quarta-feira (4), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro.

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São Paulo tem disputa na defesa

Além de Marcos Antônio, Dorival terá de lidar com a ausência de Sabino. O zagueiro já estava suspenso para o clássico, mas também ficará fora do restante da temporada em razão de uma cirurgia que fará no joelho.

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O São Paulo costuma atuar com três zagueiros, e Osorio aparece como favorito para ocupar a vaga deixada por Sabino. Tolói, porém, também disputa a posição e corre por fora na definição da equipe titular.

Com isso, o treinador deve promover ajustes no time para o clássico, em meio às ausências no elenco e à reta final do Campeonato Brasileiro.

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Provável escalação do São Paulo:

Rafael; Newton, Arboleda e Osorio (Toloi); Pedro Lima, Djhordney, Bobadilla e Iago; Artur, Luciano e Calleri.

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