São Paulo encerra preparação para o Majestoso com baixa no meio-campo; veja provável escalação
Marcos Antônio está fora do clássico por dores no tornozelo direito, enquanto Dorival avalia opções para substituir Sabino na defesa tricolor
O São Paulo finalizou nesta terça-feira (3) a preparação para o Majestoso contra o Corinthians, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor terá uma baixa confirmada para o clássico: Marcos Antônio, que sente dores no tornozelo direito e ficará em tratamento no departamento médico.
➡️Aos 16 anos, filho de ídolo do São Paulo é inscrito pelo clube no Brasileirão
O meio-campista sofreu uma pancada na região em um confronto anterior com o Santos e vinha atuando no sacrifício. No último compromisso, voltou a receber um impacto no tornozelo e agora será preservado para tratar o problema.
A equipe comandada por Dorival Jr. encerrou os trabalhos no CT da Barra Funda e viajou para Santos, onde ficará concentrada para o duelo desta quarta-feira (4), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro.
➡️ Ex-Corinthians e São Paulo, Petros vê Timão mais pressionado para o Majestoso na Vila
São Paulo tem disputa na defesa
Além de Marcos Antônio, Dorival terá de lidar com a ausência de Sabino. O zagueiro já estava suspenso para o clássico, mas também ficará fora do restante da temporada em razão de uma cirurgia que fará no joelho.
O São Paulo costuma atuar com três zagueiros, e Osorio aparece como favorito para ocupar a vaga deixada por Sabino. Tolói, porém, também disputa a posição e corre por fora na definição da equipe titular.
Com isso, o treinador deve promover ajustes no time para o clássico, em meio às ausências no elenco e à reta final do Campeonato Brasileiro.
➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo
Provável escalação do São Paulo:
Rafael; Newton, Arboleda e Osorio (Toloi); Pedro Lima, Djhordney, Bobadilla e Iago; Artur, Luciano e Calleri.
Tudo sobre
Futebol Nacional
Vantagem? Especialistas analisam reencontro de Dorival e CorinthiansHá 1 hora
São Paulo
Aos 16 anos, filho de ídolo do São Paulo é inscrito pelo clube no BrasileirãoHá 2 horas
São Paulo
São Paulo será mandante na Vila Belmiro contra o Corinthians apesar de retrospecto ruim fora; entendaHá 9 horas
Onde Assistir
São Paulo x Corinthians: onde assistir, horário e escalaçõesHá 9 horas
Futebol Nacional
Ex-Corinthians e São Paulo, Petros vê Timão mais pressionado para o Majestoso na VilaHá 14 horas
São Paulo
São Paulo faz penúltimo treino antes do Majestoso; Marcos Antônio segue em tratamentoHá 1 dia
Mais LANCE!