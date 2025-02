São Paulo pode ter empecilho em negociação com Thiago Mendes

O São Paulo olha para o mercado com cautela neste quase fechamento da janela de transferências, mas pode ter o nome de Thiago Mendes como pauta mais uma vez. Porém, o Tricolor pode ter um certo empecilho no caminho.

Segundo o Lance! apurou, o Al-Rayyan, equipe atual do jogador, está resiliente ao pensar em uma hipótese de liberar o jogador antes do fim do seu contrato. O vínculo do volante com o clube do Catar vai até junho.

Esta não é a primeira vez que o nome de Thiago Mendes, que já passou pelo Tricolor, volta para pauta. Na vez mais recente, a questão também esbarrou no Al-Rayyan. Como o L! confirmou, o clube atual do atleta não tinha se interessado em liberá-lo, pensando em questões financeiras, e a proposta parou por lá.

Com Pablo Maia fora e Luiz Gustavo ainda sem previsão de retorno, o Tricolor enfrenta dificuldades no setor. O São Paulo tem até sexta-feira (28) para chegar a um acordo, sendo o último dia da janela de transferências.

O Tricolor olha para o mercado com cuidado. O principal entrave para maiores contratações é a limitação financeira do São Paulo, que tem priorizado reforços pontuais e apenas em casos de necessidade extrema. A diretoria elaborou uma proposta que prevê um salário crescente, com reajustes progressivos.

Thiago Mendes passou pelo São Paulo no passado

Thiago Mendes teve sua primeira passagem pelo São Paulo em 2014, quando o Tricolor superou a concorrência de clubes como o Palmeiras e fechou um contrato de cinco temporadas.

Em 2017, o volante se transferiu para o Lille, da França, e posteriormente defendeu o Lyon antes de seguir para o futebol catariano. Em julho de 2023, assinou com o Al-Rayyan, seu atual clube.