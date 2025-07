Sete confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil acontecem entre quarta e quinta-feira desta semana, dias 30 e 31 de julho. Durante o "Lance a Lance!", programa ao vivo do nosso canal no YouTube, os comentaristas Gabriel Harb, Gabriel Magalhães e Pedro Werneck tentaram prever o resultado desses jogos. Veja no vídeo abaixo, a partir de 01:12:38.

CSA x Vasco - Quarta-feira, às 19h

Gabriel Harb: CSA 0 x 1 Vasco

Gabriel Magalhães: CSA 1 x 1 Vasco

Pedro Werneck: CSA 1 x 2 Vasco

Bahia x Retrô - Quarta-feira, às 19h30

Gabriel Harb: Bahia 3 x 0 Retrô

Gabriel Magalhães: Bahia 4 x 1 Retrô

Pedro Werneck: Bahia 4 x 0 Retrô

Cruzeiro x CRB - Quarta-feira, às 19h30

Gabriel Harb: Cruzeiro 3 x 0 CRB

Gabriel Magalhães: Cruzeiro 2 x 0 CRB

Pedro Werneck: Cruzeiro 4 x 1 CRB

Internacional x Fluminense - Quarta-feira, às 21h30

Gabriel Harb: Internacional 1 x 2 Fluminense

Gabriel Magalhães: Internacional 2 x 1 Fluminense

Pedro Werneck: Internacional 2 x 1 Fluminense

Corinthians x Palmeiras - Quarta-feira, às 21h30

Gabriel Harb: Corinthians 1 x 1 Palmeiras

Gabriel Magalhães: Corinthians 1 x 0 Palmeiras

Pedro Werneck: Corinthians 2 x 2 Palmeiras

São Paulo x Athletico-PR - Quinta-feira, às 19h30

Gabriel Harb: São Paulo 3 x 0 Athletico-PR

Gabriel Magalhães: São Paulo 2 x 0 Athletico-PR

Pedro Werneck: São Paulo 3 x 1 Athletico-PR

Flamengo x Atlético-MG - Quinta-feira, às 21h30

Gabriel Harb: Flamengo 3 x 0 Atlético-MG

Gabriel Magalhães: Flamengo 3 x 1 Atlético-MG

Pedro Werneck: Flamengo 2 x 0 Atlético-MG

Copa do Brasil em ritmo intenso

Na terça-feira (29), Botafogo e Red Bull Bragantino inauguraram as oitavas de final da Copa do Brasil 2025. O time carioca venceu por 2 a 0, com gols de Montoro e Barboza, no Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ). Todos os oito jogos de volta serão realizados já na próxima semana, seis deles na quarta-feira (6) e outros dois na quinta-feira (7).