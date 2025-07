O São Paulo encerrou a preparação para enfrentar o Athletico-PR. O jogo será nesta quinta-feira, dia 31 de julho, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O Tricolor encerrou a preparação nesta quarta-feira, em um treino no SuperCT.

A escalação para o confronto terá algumas mudanças. Após o jogo contra o Fluminense, na vitória que aconteceu no final de semana, Hernán Crespo já havia esboçado que sua alternativa seria por um time misto. Sabe-se que contra o Furacão, o argentino não terá mais duas peças: Ferraresi (suspenso) e Dinenno (que não pode jogar por questões contratuais). Como Ferraresi é titular, uma mudança no ataque já é esperada. Sabino deve assumir o posto.

No ataque, André Silva - que começou no banco no último jogo -, pode retornar a sua posição. Mas Crespo deixou claro: irá dosar a energia do time, tanto pelo restante do calendário quanto por ser um jogo de mata-mata. O Tricolor joga o primeiro jogo em casa, mas a volta será na Ligga Arena.

No treino do dia anterior, os titulares contra o Fluminense participaram de trabalhos regenerativos. Nesta quarta-feira, treinaram normalmente.

O time passou por um trabalho de aquecimento, seguido de exercícios coordenativos de mobilidade e velocidade. E na sequência, os jogadores realizaram um trabalho tático com o técnico Hernán Crespo.

Crespo realizou alguns ajustes e aprimorou as bolas paradas defensivas e ofensivas. Também foi complementado com um trabalho de finalização.

Este jogo será válido pelo duelo de ida. A volta acontece no dia 6 de agosto, na casa do Athletico, e definirá, de fato, o futuro dos dois times na Copa do Brasil.

Crespo pensa na escalação do São Paulo para enfrentar o Athletico (Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

Veja a provável escalação do São Paulo

Uma provável escalação do São Paulo é formada por Rafael; Sabino, Arboleda e Alan Franco; Cédric, Pablo Maia (Bobadilla), Alisson, Marcos Antônio e Wendell (Enzo); Luciano e André Silva.