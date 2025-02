Pablo Maia, volante do São Paulo, passou por cirurgia na tarde desta quarta-feira (26). O atleta operou no hospital Albert Einstein. O procedimento foi feito com tranquilidade, após o jogador sofrer uma lesão ligamentar.

O São Paulo não costuma cravar um tempo exato de recuperação. Mas Pablo Maia pode ficar, pelo menos, todo o primeiro semestre fora. Segundo informado pelo clube, o meia deve passar por um período de repouso, antes de começar o tratamento no Reffis, junto à toda equipe médica do São Paulo.

Para entender melhor a lesão sofrida por Pablo Maia e como funciona sua recuperação, o Lance! conversou com Gabriel Pecchia, ortopedista especialista em trauma esportivo do Hospital Alemão Oswaldo Cruz.

Segundo informado à reportagem, a lesão que Pablo Maia sofreu não foi causada por um desgaste, mas sim por um trauma.

Como visto no jogo contra o São Bernardo, durante o final de semana, o volante prendeu o pé no gramado do estádio Primeiro de Maio, e no exato momento sentiu. Após o trauma em questão, precisou ser retirado de maca. Este tipo de lesão é derivada de uma entorse, como já havia sido informado logo após o confronto.

Como funciona a recuperação da lesão de Pablo Maia?

Lesões ligamentares podem ser divididas em várias gravidades. Muitas vezes, em casos mais leves, um tratamento conservador, sem necessidade de procedimento cirúrgico, é adotado. No caso de Pablo Maia, como foi algo mais grave, a cirurgia foi apontada como caminho logo após o jogador passar por exames mais elaborados.

- Em geral, as lesões menos graves pedem apenas um tratamento conservador. Muitas vezes, evoluem bem. A indicação cirúrgica se reserva a casos que evoluem com dor ou instabilidade, e no caso de lesões mais graves e múltiplas - explicou o doutor Gabriel Pecchia.

Como dito, o São Paulo não crava um tempo exato de retorno. Porém, é esperado que Pablo Maia perca, pelo menos, este primeiro semestre - e consequentemente, algumas decisões do Tricolor, como o Campeonato Paulista.

- O prazo de recuperação depende da gravidade e dos ligamentos. Em média, pode variar de três a seis meses. Quando é conservador, o prazo é mais curto - completou.

Pablo Maia perdeu nove meses em recuperação no ano passado após lesão na coxa (Foto: Erico Leonan / saopaulofc.net)

Como funcionaria a recuperação de Pablo Maia?

O São Paulo divulgou que a recuperação de Pablo Maia passará por um período de repouso e depois acompanhamento com os especialistas do Reffis Plus do clube. Existirá toda uma equipe, assim como aconteceu na sua lesão ano passado.

O Lance! buscou entender como é o pós-operatório desta lesão. Ao que tudo indica, é dividido em processos, mas a chance de ter recorrência é baixa. Muito por se tratar de um trauma.

- Em uma fase inicial, existe um período que precisa imobilizar e proteger. Depois, começa o trabalho de fisioterapia. Em uma fase final, fortalecimento da musculatura. Mas é comum que este tipo de lesão não tenha recorrência - finalizou o ortopedista.

No ano passado, durante treinamento, Pablo Maia sofreu uma grave contusão muscular e desfalcou a equipe por nove meses, perdendo praticamente toda a temporada do São Paulo. Na época, a lesão foi na coxa. Foram necessárias duas cirurgias.