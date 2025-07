Ryan Francisco passou por cirurgia nesta quarta-feira (30). A Cria de Cotia, vista como promessa, sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo durante um treino do São Paulo no dia 15 de julho.

Com status de promessa, a cirurgia de Ryan aconteceu na parte da tarde e foi um sucesso. Agora, o jogador dá início ao processo de tratamento. O atleta deve seguir atuando junto a fisioterapia e ao departamento médico do Tricolor, mas só deve retornar aos gramados na próxima temporada, por conta da gravidade da lesão.

Logo quando se lesionou, Ryan Francisco foi encaminhado ao hospital e passou por uma ressonância magnética que logo apontou a ruptura. Além do ligamento, também sofreu uma lesão no menisco.

Ryan Francisco tem status de joia no São Paulo

O jogador tem status de promessa. Neste ano, a joia foi artilheira da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ryan também foi eleito o melhor jogador da competição. Após a conquista foi promovido ao profissional.

Nesta temporada pelo São Paulo, Ryan Francisco disputou 16 jogos e balançou as redes três vezes até aqui. A lesão do jogador abre uma preocupação. Mesmo ganhando experiência no Tricolor, era visto com potencial de reforço para o ataque.

Sem Calleri, que também passou por cirurgia no LCA, o Tricolor tinha somente André Silva e a joia para a posição. Agora, Crespo pode encontrar alguns problemas. No momento, Ferreirinha também tem feito este papel, mesmo que esta não seja sua principal função.

Além de Ryan e Calleri, o São Paulo não conta com Luiz Gustavo, Oscar e Lucas Moura, todos entregues ao departamento médico.