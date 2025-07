O São Paulo atualizou o quadro médico de Lucas Moura. O jogador iniciou o processo de transição física trabalhando junto à preparação física. Com lesão no joelho direito, Lucas não entra em campo desde o dia 6 de maio.

Há cerca de duas semanas, no dia 18 de julho, o jogador precisou passar por uma intervenção no joelho, realizada no hospital Albert Einstein. Lucas Moura ainda não retornou aos gramados porque, segundo boletim médico publicado pelo São Paulo, apresentava dores quando fazia movimentos mais intensos ou dava arrancadas no treino.

O jogador chegou a treinar com o elenco em algumas oportunidades, mas precisou passar por esta internvenção para aliviar este quadro de dores. Não foi atestada a necessidade de cirurgia, mas existe uma cautela em cima do caso.

Lucas Moura iniciou o processo de transição física junto à preparação física (Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

Existe previsão para o retorno de Lucas Moura?

O Lance! apurou que o São Paulo entende que não existe nenhuma hipótese de Lucas Moura ser utilizado no sacríficio, seja na Libertadores ou em decisão pela Copa do Brasil. Desta forma, não é possível cravar uma data exata.

Em breve, a lesão de Lucas Moura completa três meses. O primeiro sinal dela foi em março, no jogo contra o Palmeiras pelo Campeonato Paulista. O camisa 7 retornou e disputou mais duas partidas, contra o Fortaleza e contra o Alianza Lima, em maio. Desde então, não jogou mais.

Porém, Lucas Moura tem se dedicado. O jogador tem um médico especialista em joelho que acompanha seu caso de perto. Mesmo que ainda não possa entrar em campo, o jogador tem estado presente nos jogos do São Paulo, sempre acompanhado o time na beira do gramado e ajudando na preleção antes da bola rolar.