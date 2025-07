São Paulo x Athletico-PR: onde assistir, horário e prováveis escalações

São Paulo e Athletico–PR se enfrentam nesta quinta-feira (31), às 19h30 (horário de Brasília), no Morumbis, em São Paulo (SP). O confronto, válido pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, terá transmissão da Prime Vídeo. ➡️Clique aqui para assistir.

Com duas vitórias por 2 a 1 sobre o Náutico, o São Paulo avançou na Copa do Brasil com autoridade. No jogo de ida, no Morumbi, a equipe tricolor saiu na frente ao vencer por 2 a 1 e repetiu o placar no duelo da volta, nos Aflitos, garantindo a classificação com 4 a 2 no agregado.

Na primeira fase, fora de casa, o Athletico-PR eliminou o Pouso Alegre, enquanto na segunda passou pelo Guarany de Bagé, na Ligga Arena, com vitória por 3 a 1. Por fim, na terceira fase, enfrentou o Brusque: empatou sem gols no jogo de ida, na Arena Joinville, e garantiu a classificação com triunfo por 1 a 0 em Curitiba.

Histórico do confronto

Athletico Paranaense e São Paulo já se enfrentaram 71 vezes ao longo da história, com vantagem para o time paulista. O Tricolor venceu 26 partidas, contra 21 vitórias do Furacão, além de 24 empates. O equilíbrio é maior quando o mando é do Athletico, que soma 17 vitórias em 37 jogos disputados em casa, enquanto o São Paulo venceu seis vezes e houve 14 empates. Já no Morumbi, a superioridade são-paulina é ampla: 20 triunfos em 34 confrontos, contra apenas quatro vitórias dos paranaenses e dez empates.

Morumbis recebe clássico entre São Paulo e Athletico-PR (Foto: Ulisses Lopresti / Lance)

✅ FICHA TÉCNICA

São Paulo x Athletico

Copa do Brasil

📆 Data e horário: quinta-feira (31), às 19h30 (horário de Brasília)

📍 Local: Morumbis, São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: Prime Vídeo

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

🚩 Assistentes: Maira Mastella Moreira (RS) e Thiaggo Americano Labes (SC)

🖥️ VAR: Wagner Reway (SC)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

SÃO PAULO: Rafael; Sabino, Arboleda e Alan Franco; Cédric, Bobadilla, Alisson, Marcos Antônio e Enzo Díaz; Luciano e Ferreira. Técnico: Crespo

ATHLETICO: Santos; Belezi, Léo Pelé e Aguirre; Kauã Moraes, Felipinho, Giuliano, Patrick e Zapelli; Mendoza e Viveros (Alan Kardec). Técnico: Odair Hellmann.