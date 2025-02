Ferreira pode reforçar ataque do São Paulo nas quartas do Paulistão

O treino do São Paulo desta quarta-feira (26) contou com uma novidade: o atacante Ferreira treinou com bola pela primeira vez, após realizar trabalhos com foco em preparação física. Ele perdeu os últimos quatro jogos em razão de uma lesão na região posterior da coxa direita.

O elenco de Luis Zubeldía se reapresentou no CT da Barra Funda após ganhar folga na terça-feira. Com o retorno de Ferreira, a tendência é que o atacante esteja à disposição da comissão técnica tricolor para o jogo de quartas de final do Paulistão, contra o Novorizontino, marcado para acontecer na segunda-feira (3), às 20h (de Brasília), no Morumbis.

Outro jogador integrado ao elenco do São Paulo foi o volante Negrucci, que retornou após um período de férias após vencer a Copinha e faz parte do elenco principal.

São Paulo tem baixas

Por outro lado, o meio-campo do Tricolor ainda preocupa. A nova lesão ligamentar de Pablo Maia, que passará por cirurgia nesta quarta-feira (26), rendeu um desfalque de peso para setor, que ainda tem Luiz Gustavo em recuperação. Este se recupera de fratura em um dedo do pé, mas que pode estar à disposição numa eventual semifinal do Estadual.

A primeira opção para substituir Pablo deve ser Bobadilla, justamente quem substituiu o volante na partida em que ele se lesionou, contra o São Bernardo, na última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. O Tricolor ainda conta com Alisson e Marcos Antônio para a posição.

