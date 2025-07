O São Paulo terá dois novos desfalques para enfrentar o Athletico-PR. O jogo acontece nessa quinta-feira, dia 30 de julho, pelo duelo de ida das oitavas de final da competição. Além dos lesionados, Ferraresi e Dinenno não poderão ser escalados por Hernán Crespo.

Nahuel Ferraresi, titular na zaga tricolor, foi expulso no jogo contra o Naútico, que decidiu a terceira fase da competição. Ou seja, não fica fora por conta de lesão, mas porque irá cumprir suspensão. Ferraresi pode voltar para o jogo de volta, que acontece na casa do Athletico. Para sua vaga, Sabino deve ser a reposição.

Quanto a Dinenno, a ausência do jogador passa por uma questão contratual e de regulamento. O atleta foi anunciado em junho pelo Tricolor, para repor uma lacuna deixada por Calleri - que só retorna em 2026. Antes de chegar ao São Paulo, pertencia ao Cruzeiro.

Pelo time mineiro, entrou em campo pela Copa do Brasil em um jogo válido pela terceira fase, contra o Vila Nova. Mesmo que tenha jogado por apenas doze minutos, o Tricolor não pode relacioná-lo, por uma questão de regulamento.

Além da dupla, o São Paulo não contará com Lucas Moura, Oscar, Calleri, Luiz Gustavo e Ryan Francisco - todos entregues ao departamento médico.

Dinenno jogou pela Copa do Brasil com o Cruzeiro antes de chegar ao São Paulo (Foto: Jota Erre/AGIF)

São Paulo x Athletico

Com duas vitórias por 2 a 1 sobre o Náutico, o São Paulo avançou na Copa do Brasil com autoridade. No jogo de ida, no Morumbi, a equipe tricolor saiu na frente ao vencer por 2 a 1 e repetiu o placar no duelo da volta, nos Aflitos, garantindo a classificação com 4 a 2 no agregado.

Na primeira fase, fora de casa, o Athletico-PR eliminou o Pouso Alegre, enquanto na segunda passou pelo Guarany de Bagé, na Ligga Arena, com vitória por 3 a 1. Por fim, na terceira fase, enfrentou o Brusque: empatou sem gols no jogo de ida, na Arena Joinville, e garantiu a classificação com triunfo por 1 a 0 em Curitiba.

Histórico do confronto

Athletico Paranaense e São Paulo já se enfrentaram 71 vezes ao longo da história, com vantagem para o time paulista. O Tricolor venceu 26 partidas, contra 21 vitórias do Furacão, além de 24 empates. O equilíbrio é maior quando o mando é do Athletico, que soma 17 vitórias em 37 jogos disputados em casa, enquanto o São Paulo venceu seis vezes e houve 14 empates. Já no Morumbi, a superioridade são-paulina é ampla: 20 triunfos em 34 confrontos, contra apenas quatro vitórias dos paranaenses e dez empates.