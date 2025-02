O São Paulo retomou as conversas para a contratação do volante Thiago Mendes após a lesão de Pablo Maia. A Cria de Cotia sofreu uma contusão no tornozelo na última rodada do Campeonato Paulista e deve passar por cirurgia. Com Pablo Maia fora e Luiz Gustavo ainda sem previsão de retorno, o Tricolor enfrenta dificuldades no setor.

Uma das alternativas para a posição seria Negrucci, revelado em Cotia. Porém, o São Paulo não descartou a possibilidade de buscar reforços no mercado caso surgissem boas condições. Assim, Thiago Mendes voltou ao radar.

Segundo apuração do Lance!, o volante do Al-Rayyan já havia sido alvo do São Paulo no início da janela, mas, na época, o clube do Catar não aceitou liberar o jogador nos termos apresentados.

Agora, conforme antecipado por André Hernan e confirmado pelo L!, as negociações entre o Tricolor e os representantes do atleta foram reabertas.

O principal entrave para a contratação é a limitação financeira do São Paulo, que tem priorizado reforços pontuais e apenas em casos de necessidade extrema. A diretoria elaborou uma proposta que prevê um salário crescente, com reajustes progressivos.

Mas o tempo é curto. O São Paulo tem até sexta-feira (29) para chegar a um acordo, já que este é o último dia da janela de transferências.

Thiago Mendes atuou pelo São Paulo entre 2014 e 2017 (Foto: Rubens Chiri/São Paulo)

Thiago Mendes já passou pelo São Paulo

Thiago Mendes teve sua primeira passagem pelo São Paulo em 2014, quando o Tricolor superou a concorrência de clubes como o Palmeiras e fechou um contrato de cinco temporadas.

Em 2017, o volante se transferiu para o Lille, da França, e posteriormente defendeu o Lyon antes de seguir para o futebol catariano. Em julho de 2023, assinou com o Al-Rayyan, seu atual clube.