O jogador Moreira estreou pela equipe principal do Porto neste final de semana. O lateral foi emprestado pelo São Paulo no começo do ano, mas estava integrando o time B da equipe. Na última semana, foi relacionado pela primeira vez à equipe principal.

Sua estreia aconteceu no amistoso contra o Twente, na vitória de virada por 2 a 1. O jogador entrou no segundo tempo e foi sua primeira atuação oficial pela equipe. Formado em Cotia na lteral-direita, foi testado pelo lado esquerdo neste jogo. O lateral rendeu elogios por parte da comissão técnica, de jornalistas locais e de torcedores também. Após o jogo, exaltou sua atuação.

- Fico feliz com a oportunidade e vou fazer de tudo para agarrá-la. Foi uma sensação incrível entrar no Dragão com a camisa do Porto, e espero ter essa experiência por muitas vezes ainda. Entendo que é o início de um novo trabalho e estou muito motivado para retribuir a confiança que o clube e a comissão técnica têm depositado em mim - disse Moreira.

Moreira estreou no Porto neste final de semana (Foto: Divulgação/ Porto)

Situação de Moreira interessa ao São Paulo

A boa atuação de Moreira e a situação do jogador no Porto interessa bastante ao São Paulo. Como dito, foi emprestado no começo do ano.

O empréstimo vale até janeiro de 2026, porém, o acordo tem uma cláusula de compra fixada em 2,5 milhões de euros (R$ 16,2 milhões na cotação atual) por 50% de seus direitos. Se o lateral cumprir as metas, o Tricolor pode receber um valor que seria de bom grado aos cofres do clube.

João Moreira, de 20 anos e que tem dupla nacionalidade, já havia sido alvo do time português na temporada passada, mas o São Paulo não entendeu que seria viável negociá-lo naquele momento.

Quando o acordo foi concretizado, o Tricolor já sabia que ele seria apresentado ao time B. A evolução para o time principal é vista como bastante positiva - tanto por Moreira, pelo Porto e pelo Tricolor.

Moreira no São Paulo

Moreira estreou no time profissional do São Paulo em 2022. O lateral, que atua tanto na direita quanto na esquerda, soma algumas convocações para as seleções de base de Portugal entre 2021 e 2022. Além de amistosos, ele disputou os Torneios de Limoges (2021) e o Internacional do Porto (2022), ambos pela categoria Sub-18.

Pela brasileira, também soma convocações para as seleções de base. Na última delas, para o Pan Americano Sub-23, em 2023, acabou cortado. A dupla-nacionalidade é um dos destaques que chama atenção ao falar da Cria de Cotia.