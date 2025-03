São Paulo pode lucrar com novo reforço do Palmeiras; entenda

O São Paulo pode lucrar com Lucas Evangelista, novo reforço do Palmeiras. O jogador foi anunciado na sexta-feira (14) pelo clube alviverde, mas pode render cerca de 480 mil reais ao Tricolor.

Isso porque Lucas Evangelista foi formado na base do São Paulo. E por ser o clube formador do atleta, o time tem direito a uma porcentagem em negociações futuras. O Tricolor, no caso, tem direito a 2% deste valor.

Lucas Evangelista foi negociado pelo Red Bull Bragantino ao Palmeiras por 4 milhões de euros (cerca de 24 milhões de reais na cotação atual). Ou seja, renderá cerca de 480 mil reais ao São Paulo.

O jogador foi revelado em Cotia e se profissionalizou no São Paulo. Em 2014, aos 19 anos, o zagueiro foi vendido para a Udinense, da Itália, mas passou por outras equipes, como Red Bull Bragantino. Pelo São Paulo, se destacou no Sub-20 e atuou por 27 jogos no profissional na temporada 2013/14.

Lucas Evangelista foi revelado pelo São Paulo (Foto: Divulgação / São Paulo FC)

No Palmeiras, assinou contrato até o final de 2026, mas com possibilidade de renovação por mais 12 meses.