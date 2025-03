O São Paulo está oficialmente classificado para a final da Supercopa Feminina de 2025 após ótimas performances nos jogos das quartas, quando venceu o Sport por 4 a 0, e na semifinal, que derrotou o Flamengo por 1 a 0. Um dos principais nomes da equipe, Dudinha falou sobre a vaga na decisão.

Em mais uma temporada, a atacante tem mostrado sua habilidade e dedicação junto à equipe. Dudinha foi um dos grandes nomes do futebol brasileiro no ano passado chegando a ser convocada duas vezes para a Seleção Feminina.

A jogadora de 19 anos comemorou a importante classificação na Supercopa Feminina e demonstrou confiança na equipe para a conquista do título.

- Queremos começar o ano com título! O São Paulo demonstrou ano passado a capacidade e o talento da equipe, estamos entre os melhores do Brasil e, neste ano, queremos concretizar isso. Estamos trabalhando cada dia mais para colocar o Tricolor na história. Vamos em busca do título da Supercopa. Sabemos que será um final muito disputada, ambos os times tem potencial para levantar a Taça e isso que é o que torna ainda mais especial.

Na decisão, o adversário será o Corinthians, atual campeão da Supercopa Feminina. A partida será neste sábado, às 16h30 (de Brasília), no Morumbi.

Carreira de Dudinha, atacante do São Paulo

Maria Eduarda Rodrigues, mais conhecida como Dudinha, nasceu em julho de 2005 e iniciou sua trajetória no futsal. Ela atuou pelo Centro Olímpico e pelo Prata da Casa.Ela chegou ao São Paulo em 2020 e, rapidamente, passou a ser tratada como joia, se destacando em campeonatos de base apostando na velocidade e nos dribles.

Repetindo a final contra o Corinthians, Dudinha já sabe o que é jogar contra o rival, quando na Neo Química Arena, a meia-atacante marcou um golaço contra as Brabas na final do Paulistão feminino de 2023. Na ocasião, porém, o Tricolor terminou com o vice-campeonato ao perder por 4 a 1 para o rival.

Agora, o São Paulo enfrenta o Corinthians neste sábado (15), às 16h30, no Morumbi, pela final da Supercopa Feminina de 2024.