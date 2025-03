São Paulo busca definir futuro de Luan em ‘nova janela’

O São Paulo ainda lida com incertezas quanto ao futuro de Luan. O meia segue treinando com o restante do elenco no CT da Barra Funda, mas, segundo apuração do Lance!, segue fora dos planos do clube para o restante da temporada. A intenção do Tricolor é buscar uma negociação para o jogador.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Luan foi inscrito no Campeonato Paulista, mas com uma estratégia definida. Mesmo sem planos de jogar, o São Paulo optou pela inscrição para viabilizar uma possível negociação fora da janela de transferências oficial.

Isso porque uma cláusula do Regulamento Nacional de Registro e Transferência de Atletas da CBF permite que apenas jogadores inscritos em campeonatos estaduais possam ser negociados entre os dias 10 de março e 11 de abril.

continua após a publicidade

➡️São Paulo tem receita milionária com bilheteria no Paulistão e ganha valor do Palmeiras

Com isso, o Tricolor passa a procurar opções pensando no futuro. O Lance! apurou que Luan está no radar de algumas equipes, mas até agora nenhuma proposta oficial chegou ao São Paulo. Enquanto seu futuro não é resolvido, segue treinando no CT do clube.

No ano passado, Luan foi emprestado ao Vitória, equipe no qual foi importante na campanha no Campeonato Brasileiro, mas retornou ao São Paulo no final da temporada.

continua após a publicidade

Liziero passa por situação parecida

Luan não é o único caso de futuro incerto no São Paulo. Liziero vive algo parecido e também deve ser negociado em breve. O Tricolor adotou a mesma estratégia de inscrição no Paulistão para aproveitar esta cláusula.