São Paulo monitora lesionados e vê avanço na recuperação de Alan Franco

O São Paulo treinou nesta quinta-feira (13) e teve uma evolução quanto ao quadro de Alan Franco. Após sofrer um trauma no braço no clássico contra o Palmeiras, no início da semana, o zagueiro evoluiu rapidamente na recuperação e voltou a participar das atividades no gramado, deixando o tratamento interno no CT da Barra Funda.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Alan Franco trabalhou ao lado dos jogadores que tiveram maior minutagem no clássico, o que é um sinal positivo para o Tricolor. Por outro lado, Lucas Moura, que sofreu um trauma no joelho, segue em tratamento no Reffis.

Os demais lesionados seguem seus protocolos. Luiz Gustavo, em transição física após fratura no dedo do pé, entra na expectativa de estar apto para estreia no Campeonato Brasileiro. A intenção é que o São Paulo utilize este período sem jogos para recuperar seus atletas.

continua após a publicidade

➡️São Paulo tem receita milionária com bilheteria no Paulistão e ganha valor do Palmeiras

Enquanto isso, restante do elenco treinou em outro gramado, com exercícios de mobilidade e ativação. Zubeldía ainda aplicou alguns trabalhos de cruzamentos e finalizações com parte do elenco.

(Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

São Paulo terá período sem jogos antes de estreia no Brasileirão

Com a eliminação no Campeonato Paulista e a Data Fifa nas próximas semanas, o São Paulo terá quase vinte dias sem jogos. O time volta a campo no dia 30 de março, contra o Sport, na estreia pelo Brasileirão. O confronto acontece no estádio do Morumbis.