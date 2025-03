Palmeiras oficializa a contratação de Lucas Evangelista

O Palmeiras oficializou na tarde desta sexta-feira (14), a contratação de Lucas Evangelista. Após apresentar problemas nos primeiros exames médicos, o meio-campista foi submetido a nova bateria clínica nos últimos dias e aprovado pelos profissionais do Núcleo de Saúde e Perfomance (NSP) do clube.

continua após a publicidade

+ Palmeiras supera pendência e acerta sétima contratação para 2025

Com isso, o Palmeiras chega a sétima contratação para a atual temporada. além do ex-jogador do Red Bull Bragantino, o Verdão anunciou os seguintes nomes: os atacantes Facundo Torres, Paulinho e Vitor Roque; os zagueiros Bruno Fuchs (por empréstimo) e Micael; além do volante Emiliano Martínez.

O jogador está à disposição de Abel Ferreira para a abertura do Campeonato Brasileiro, contra o Botafogo, e na Copa do Brasil. No entanto, não poderá disputar as finais do Campeonato Paulista contra o Corinthians por já ter defendido o Massa Bruta no mata-mata da competição estadual.

continua após a publicidade

Jogador defendia o RB Bragantino antes do Verdão (Ari Ferreira/Red Bull Bragantino)

Emoção do reforço

Lucas Evangelista falou sobre a empolgação que sentiu ao saber do interesse do Palmeiras. O meia revelou que teve a compreensão do RB Bragantino, seu ex-clube, e quando soube da concretização da transferência, chorou de alegria.

— Quando surgiu o interesse do Palmeiras, deixei bem claro que se houvesse uma possibilidade de vir para cá, gostaria de amadurecer essa ideia. O pessoal me entendeu, respeitou a minha opinião e começou a ganhar forma. Fiquei surpreso, nem nos meus melhores sonhos imaginava que teria essa proposta, que jogaria aqui. Um clube muito vencedor, com uma constância há muito tempo. Com toda a humildade, confio no meu potencial, o trabalho vence tudo. Quando aconteceu, chorei de alegria. Foi se desenhando e, graças a Deus, deu certo — disse o jogador em entrevista ao Palmeiras.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

A contratação foi viabilizada pelas regras da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que permitem a transferência de jogadores livres no mercado ou que tenham disputado os campeonatos estaduais até o dia 11 de abril.