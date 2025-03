O São Paulo se despediu do Campeonato Paulista com uma receita de R$ 57 milhões, somando premiações e bilheterias. Parte deste valor foi recebido após jogo contra o Palmeiras, disputado no Allianz Parque no início da semana.

Ao logo da competição, foram sete jogos como mandante, incluindo duas partidas disputadas em Brasília. Inclusive, estes dois jogos tiveram números reduzidos, uma vez que contaram com menos de dez mil torcedores presentes.

Mesmo assim, em renda bruta, foram R$ 10,82 milhões arrecadados. Além disso, o São Paulo faturou mais R$ 1,86 milhão no clássico contra o Palmeiras, mesmo jogando na casa do rival.

Este valor diz respeito a uma regra do estadual. Em jogos de mata-mata que são disputados em jogo único, o time visitante tem direito à metade do valor arrecadado.

Com estes valores, o São Paulo encerrou este primeiro desafio da temporada como o terceiro clube com maior média de público no Brasil. Em termos de bilheteria, o Tricolor está atrás somente do Corinthians e do Cruzeiro.

Em premiação, o clube recebeu mais R$ 44,85 milhões por chegar até as semifinais do torneio. Vale lembrar que os quatro grandes do estado – São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Santos –, garantiram R$ 44 milhões cada em cotas de participação.

Torcida do São Paulo no MorumBis. (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

São Paulo tem meta financeira abalada

Mas mesmo que o São Paulo tenha garantido este valor, eliminado na semifinal da competição, o Tricolor lida com a primeira meta esportiva e financeira da temporada 2025 abalada. Segundo o orçamento previsto pelo clube no começo do ano, havia a expectativa que o time chegasse até a final do Campeonato Paulista, pensando tanto na parte esportiva quanto no dinheiro em si.

Agora, o Tricolor busca aumentar mais ainda a renda em bilheteria com a proximidade do Campeonato Brasileiro, no qual estreia contra o Sport em casa, além das outras competições que disputa, como Libertadores e Copa do Brasil.