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Massis sugere que próximo presidente mantenha trio no São Paulo

Dirigente manifesta desejo de continuidade de Lucas Moura, Dorival Júnior e Rafinha, mas decisões sobre 2027 ficarão a cargo da nova gestão

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
11/11/2026 14:16
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Presidente do São Paulo, Harry Massis Júnior
Presidente do São Paulo, Harry Massis Júnior (Foto: Rafaela Araújo/Folhapress)

O presidente do São Paulo, Harry Massis, manifestou o desejo de manter Lucas Moura, Dorival Júnior e Rafinha no clube na próxima temporada. Mesmo sem disputar a reeleição, o dirigente afirmou que gostaria de ver o trio dando continuidade ao trabalho no Tricolor e deixou sua posição sobre o assunto para a próxima gestão.

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A declaração foi dada nesta terça-feira (10), durante o evento de lançamento do Campeonato Paulista de 2027. Massis assumiu a presidência após o impeachment de Julio Casares, no início do ano, e deixará o cargo em dezembro, quando o clube terá um novo mandatário pelos próximos três anos.

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— O Lucas é o nosso ídolo. Tem que ficar no São Paulo, sem dúvidas. E o Dorival também. Eu trouxe o Dorival. Ele veio comigo. E o Rafinha também. Acho que os três têm que continuar. E o Lucas é ídolo — afirmou o presidente.

As situações dos três, porém, ainda estão em aberto. Lucas Moura e Dorival Júnior têm contrato somente até o fim de 2026, enquanto Rafinha ocupa o cargo de executivo de futebol e depende da definição da nova diretoria para saber se continuará no clube.

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Recuperado de uma lesão no tendão de Aquiles, Lucas voltou a atuar no início de outubro, mas ainda não foi procurado para discutir uma possível renovação. O mesmo acontece com o treinador, que chegou em meados de maio para substituir Roger Machado no comando tricolor.

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