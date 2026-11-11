Ex-São Paulo e Corinthians sofre golpe de mais de R$ 30 milhões

O ex-volante com passagens por São Paulo e Corinthians, além da Seleção Brasileira, Jucilei, sofreu um golpe milionário de mais de R$ 30 milhões. Após perder boa parte do seu dinheiro, o meio-campista distanciou-se fortemente de pessoas que eram próximas.

O último jogo de Jucilei foi em 4 de julho de 2022, aos 34 anos. Ele entrou em campo na derrota do Atlético Carioca por 8 a 0 para o Brasileirinho, pela quinta divisão do Campeonato Carioca. O São Paulo foi o último grande clube da trajetória. Na época da despedida, já havia sinais de que os investimentos feitos na reta final da carreira não renderiam o que prometiam. Em 2024, dois anos após pendurar as chuteiras, veio a confirmação: ele era uma das milhares de vítimas de uma pirâmide financeira que movimentou R$ 4 bilhões no país.

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Golpe sofrido por ex-São Paulo e Corinthians

Desde então, o assunto virou algo que o ex-atleta foge. No Instagram, Jucilei tem apenas 38 seguidores, segue uma única conta e fez só uma publicação. Em um relato ao GE, amigos próximos contaram que o ex-atleta passou a fugir até da tradicional "resenha" depois de jogos festivos e encontros ligados ao futebol.

A pirâmide do "Sheik dos Bitcoins"

Segundo a Polícia Federal, o grupo liderado por Francisley Valdevino da Silva, o "Sheik dos Bitcoins", fez 30 mil vítimas e movimentou mais de R$ 4 bilhões. A promessa era de lucro de 2,8% ao dia e de dinheiro dobrado em seis meses, números muito distantes dos praticados no mercado. Mesmo assim, o grupo atraiu inúmeras personalidades e atletas. O dinheiro dos investidores era desviado para contas dos criminosos e usado para sustentar a pirâmide, comprar imóveis, roupas de grife e carros de luxo.

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Em 2024, Francisley foi condenado a 56 anos, quatro meses e dez dias de prisão por fraudes milionárias com criptomoedas. A PF o aponta como líder do esquema. Outras cinco pessoas também foram condenadas, com penas entre 11 e 48 anos.

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Os investimentos de Jucilei, ex-São Paulo e Corinthians

O ex-volante colocou R$ 32,2 milhões no negócio, em três etapas:

Agosto de 2021: R$ 5 milhões

Outubro de 2021: R$ 22,4 milhões

Dezembro de 2021: R$ 4,8 milhões, valor da venda de um imóvel em São Paulo

Uma reportagem do Fantástico, em 2024, havia exposto o funcionamento da fraude. Nos autos, a Rental confessou uma dívida de R$ 29 milhões com o ex-jogador. Como garantia, há um terreno avaliado em mais de R$ 12 milhões, valor insuficiente para cobrir os aportes dele e de outras vítimas.

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A Justiça determinou que a cobrança de Jucilei e dos demais lesados seja feita dentro do processo de falência da Rental Coins, ainda em andamento. Até agora, ele não recuperou nada. Com juros e correção, a dívida da empresa com o ex-atleta pode passar de R$ 100 milhões.

Depois do Corinthians, o São Paulo foi último clube grande de Jucilei (Foto: Robson Ventura/Folhapress, 1006, VENCER)

Outros casos semelhantes

Há semelhança com o caso de Gustavo Scarpa e Mayke, que investiram cerca de R$ 10,4 milhões em criptomoedas numa empresa indicada por Willian Bigode. Os três fizeram amizade no Palmeiras. Os valores deveriam ter sido resgatados em 2022, mas isso não aconteceu. A dupla foi à Justiça, e o processo segue em andamento.