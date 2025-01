São Paulo: Oscar mira ser o grande nome da janela e estreia contra ‘concorrentes’

As grandes contratações para este ano no futebol brasileiro ainda precisam ser testadas para serem definidas, de fato, como um sucesso. Mas o duelo entre São Paulo x Cruzeiro pela FC Series, na pré-temporada nos EUA, coloca frente a frente nomes contratados para 2025 e que despontam como os melhores até aqui. Do lado Tricolor, Oscar. Do outro, uma leva de jogadores que chega ao Cabuloso.

O meia do São Paulo mira retornar ao Brasil em alto nível e conquistar seu espaço como ídolo são-paulino, o que pode lhe dar o status de melhor nome do mercado de contratações do país nesta temporada. Coincidentemente, Oscar estreia contra um dos elencos mais bem reforçados até aqui, com nomes de peso como Gabigol, Dudu, Fagner e Fabrício Bruno.

Oscar treina com o elenco do São Paulo em Orlando. (Foto: Divulgação/São Paulo)

Apesar de ter sido mais contido na janela e concentrado seus investimentos na chegada de Oscar, a diretoria do Tricolor acredita que a contratação atende à sua principal demanda, que era contar com um "jogador midiático", principalmente após o fracasso com James Rodríguez. E em um cenário de fortalecimento simultâneo de diversas equipes no mercado, algumas delas com investimentos das SAFs, como o Cruzeiro, o meio-campista espera dar um retorno a altura ao clube que o formou no futebol.

Oscar ressaltou que a disputa da pré-temporada na Flórida, EUA, tem sido importante para a adaptação ao futebol praticado no São Paulo e para que ele conheça e se apresente aos seus novos companheiros de equipe. O objetivo, segundo o novo camisa 8, é potencializar o nível praticado pelo time desde o começo do ano.

- Essa pré-temporada está sendo muito importante para a gente, é muito legal estar aqui. O grupo está bem unido e está todo mundo se conhecendo cada dia mais. [...] Os jogadores também estão voltando a conhecer o jeito que eu jogo, por isso é muito importante estar nessa pré-temporada fazendo treino de manhã cedo e à tarde para a gente se adaptar ao máximo possível.

E para brigar contra outros nomes fortes contratados nesta janela de transferências, Oscar aposta em sua experiência internacional para atuar na primeira prateleira do futebol no país. O meia ressalta que o caminho para ter esse resultado é se adaptar o mais rápido possível ao elenco, mas sem esquecer do que a bagagem de mais de uma década fora do Brasil deu a ele até aqui.

- O Oscar é o mesmo Oscar de sempre. Eu tenho a mesma qualidade que eu tinha. Lógico que a gente vai pegando experiência, vai conhecendo os caminhos melhores do campo. Eu espero, nessa volta para o Brasil, me adaptar o mais rápido possível. Temos muito mais jogos [no Brasil], então, estou me preparando bem para essa pré-temporada para começar bem. Acho que o futebol não muda, o mais importante é a adaptação com os companheiros. Tenho certeza que eu vou conseguir mostrar o meu futebol, como eu sempre mostrei em todos os times - definiu o atleta.

Oscar é apresentado no São Paulo. (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

O São Paulo terá uma rodagem grande dos nomes no primeiro compromisso do ano. A expectativa é que nenhum atleta complete os 90 minutos de jogo. Porém, a preparação física nunca deixa de ser lembrada pelos jogadores como uma das principais valências para desempenhar bem dentro de campo.

Oscar teve um fim de calendário parecido com o elenco são-paulino, que atuou até o começo de dezembro e teve um mês de férias antes da reapresentação. Por isso, o meia avalia que não está atrás dos demais na parte física e afirmou que logística montada em Orlando tem favorecido o descanso e dado força ao trabalho de fortalecimento do elenco.