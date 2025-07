O São Paulo terá uma grande novidade contra o Flamengo neste sábado, dia 12 de julho. Luan, que não foi relacionado nenhuma vez nesta temporada, estará no banco contra o time carioca no Maracanã. A informação foi confirmada pelo Lance!.

continua após a publicidade

Luan tem uma ótima relação com Hernán Crespo. Inclusive, em 2021, foi uma das principais peças do treinador, principalmente na campanha da conquista do Paulistão daquele ano.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

O jogador ser relacionado é resultado de uma grande reviravolta que Luan viveu. No início da temporada, a previsão era de que ele não fizesse mais parte dos planos do clube. Desde quando retornou do empréstimo pelo Vitória não entrou mais em campo.

continua após a publicidade

Após a eliminação do São Paulo no Campeonato Paulista, ainda com Luis Zubeldía no comando, Luan voltou a treinar com o restante do elenco, mas ainda não havia sido relacionado para nenhum jogo.

O entendimento interno no São Paulo é de que a dedicação do jogador desde o período anterior foi fundamental para todo esse processo e isso é bem visto.

continua após a publicidade

➡️Quem é e como joga Gonzalo Tapia, alvo do São Paulo?

Luan voltará a ser relacionado pelo Tricolor (Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net)

Luan e Crespo no São Paulo

Em sua primeira passagem, Luan foi uma das peças de confiança de Crespo. Na campanha da conquista do Paulistão de 2021, o volante se destacou ao marcar um dos gols da final contra o Palmeiras. Título que colocou Crespo em uma prateleira muito importante na história do time e influenciou seu retorno, quase quatro anos depois.

Pela boa relação de Crespo com Luan e pela história que viveram juntos, é claro que o jogador seria um dos tópicos da coletiva de apresentação do técnico. Por ser uma das peças conhecidas, a confiança existe, mas o técnico explicou a situação.

- Seguramente, o fato de conhecer Luan, a Luciano é bom. E seguramente vão me ajudar a conhecer todos os demais. Eu sei o que pode me dar Arboleda, Luciano, Luan. Todos em sua melhor versão e como pessoas. Eles me conhecem, sabem meu nível de exigência em cada treinamento e jogo. Isso deixa eles com vantagem em respeito aos demais. Importante é ter a inteligência de saber aproveitar essa vantagem de nos conhecer. Fica para a inteligência de cada um entender e saber usar isso ou não - disse Crespo.

O São Paulo se reapresentou na quinta-feira, dia 26 de junho. Desde então, Luan está treinando normalmente com o restante do elenco.