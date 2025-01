Cruzeiro e São Paulo se enfrentam, nesta quarta-feira (15), em amistoso internacional pela Florida Cup. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília) e as equipes entram em campo no Orlando City Stadium, em Orlando (EUA). O confronto será transmitido pela Band, em TV aberta, pelo SporTV e Premiere, e, através do Youtube, no Canal GOAT e na TNT Sports. ➡️ Clique para assistir no Premiere

Como chegam os clubes?

Sob a liderança de Fernando Diniz, o Cruzeiro destacou-se no mercado de transferências com nove novas contratações, totalizando um investimento de aproximadamente R$ 61 milhões. Entre os reforços estão Gabriel Barbosa, o Gabigol, ex-Flamengo, e o lateral Fagner. O clube também registrou a saída de 17 jogadores, visando uma reformulação do elenco.



O São Paulo, por sua vez, manteve a base de seu time, realizando adições pontuais. Luis Zubeldia segue como técnico, e a chegada do meia Oscar, após uma longa temporada no Shangai Port, na China, é um dos destaques. Além disso, o clube acertou o empréstimo do lateral esquerdo Enzo Diaz, do River Plate, como mais um reforço.

Confira as informações do jogo entre Cruzeiro e São Paulo

✅ FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO X SÃO PAULO

AMISTOSO - FLORIDA CUP

📆 Data e horário: quarta-feira, 15 de janeiro de 2025, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Orlando City Stadium, em Orlando (EUA)

📺 Onde assistir: Band, SporTV, Premiere, Canal GOAT e TNT Sports

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CRUZEIRO (Técnico: Fernando Diniz)

Cássio; William, João Marcelo, Fabricio Bruno, Marlon; Lucas Romero, Matheus Henrique, Matheus Pereira, Eduardo; Dudu e Gabigol.



SÃO PAULO (Técnico: Luis Zubeldía)

Rafael; Igor Vinícius, Alan Franco, Sabino, Enzo Díaz; Alisson, Luiz Gustavo, Oscar, Lucas; Luciano e Calleri.

