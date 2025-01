Copinha: São Paulo consegue vitória magra, bate o Juventude e está nas oitavas

Apesar de não ter repetido o placar elástico de outros jogos na Copinha 2025, o São Paulo fez prevalecer o status de favorito no duelo, venceu por 1 x 0 e garantiu vaga nas oitavas de final da competição. O sonho de conquistar seu pentacampeonato está de pé depois de uma linda assistências de Matheus Alves para o artilheiro Ryan Francisco, que abriu o placar aos 30 minutos da primeira etapa.

O resultado coloca o Tricolor no caminho do Fluminense ou Água Santa, que se enfrentam também na noite desta terça-feira (14). Com o resultado, o São Paulo chegou a 16 gols marcados e apenas um sofrido, que aconteceu na terceira rodada da fase de grupos, quando a equipe jogou com a maioria dos atletas reservas. A bola na rede de Ryan Franciso colocou o camisa 9 como artilheiro isolado da competição com seis gols marcados.

Ryan Francisco chegou a seis gols na Copinha e é o artilheiro da competição. (Foto: Guilherme Veiga / São Paulo FC)

Além do afunilamento da competição que gera duelos mais equilibrados, a grande diferença entre o confronto desta terça contra o rival gaúcho e os jogos anteriores, é que o São Paulo não conseguiu converter em finalizações o alto volume de jogos imposto na partida.

Desde o cinco primeiros minutos a equipe comandada por Allan Barcellos soube pressionar a saída e jogo do Juventude e investiu bem nas jogadas pelos lados de campo, que contou com Lucas Ferreira e um lado e Paulinho do outro. A única mudança em comparação à classificação contra o América de Natal na última fase foi a entrada de Guilherme Reis no lugar de Felipe na lateral esquerda.

A pressão pelas pontas do ataque até criavam situações de risco, mas ainda sem uma grande chance para Ryan Francisco finalizar de perto, ou meias como Hugo e Matheus Alves arriscarem de longe. Foi uma jogada que desceu para o meio do campo que rendeu o gol para o São Paulo.

GOOOOOOLLLLLL RYAN FRANCISCO



Mayke passou da lateral direita para o meio e Negrucci tocou para Alves. O camisa 10 estava de costas para o ataque e improvisou um lindo passe de calcanhar que rasgou a defesa do Juventude e deixou Ryan Francisco cara a cara com o goleiro Luiz Turatto. O jogador, que é destro, teve a calma de posicionar o corpo e tocar rasteiro de esquerda no contra-pé do arqueiro para anotar o gol da vitória.

A equipe comandada por Allan Barcellos quer manter a boa fase vivida desde a sua chegada. No fim da temporada passada, foi vice-campeão do Paulistão sub-20 e conseguiu vencer o Palmeiras na final da Copa do Brasil da categoria para ficar com o título da competição.