Flamengo x São Paulo: por que Lucas Moura não jogará?

Lucas Moura será desfalque do São Paulo contra o Flamengo. O jogador não viajará com a delegação para o Rio de Janeiro, onde acontecerá o jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. A partida será no Maracanã.

Lucas Moura sofreu um estiramento na cápsula posterior do joelho direito e está fora dos gramados desde o dia 6 de maio, quando atuou contra o Alianza Lima. Nesta semana, voltou a treinar normalmente com o restante do elenco, mas não será relacionado para a partida deste sábado.

Segundo o São Paulo, o camisa 7 segue um cronograma específico de retorno, voltado à recuperação completa da lesão. Mesmo liberado para as atividades com o grupo, a comissão técnica optou por preservá-lo neste momento.

A ideia é que ele passe por um acompanhamento e seja observado para não correr o risco de apresentar outro quadro de dores ou um problema maior. Existe a chance de ser relacionado contra o Bragantino, em jogo que acontece em Bragança Paulista nesta quarta-feira, dia 16.

Além de Lucas Moura, Lucas Ferreira também fica fora. Com dores no quadril, segue trabalhando com a fisioterapia. Enquanto isso, São Paulo contará com os retornos do volante Marcos Antonio, do meia Oscar e do atacante Ferreira. Luan, que não entrou em campo em nenhum jogo, também será relacionado.

Lucas Moura não entra em campo desde maio (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

Veja a provável escalação do São Paulo contra o Flamengo

Rafael, Arboleda, Alan Franco e Sabino (Ferraresi); Cédric, Alisson, Bobadilla (Luan), Marcos Antônio e Enzo Diaz; Oscar (Juan Dinenno) e André Silva.