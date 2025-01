O São Paulo faz na manhã desta terça-feira (14) o último treino antes de fazer seu primeiro jogo em 2025. Na noite de quarta, a equipe enfrenta o Cruzeiro pelo amistoso na FC Series, que acontecerá no Inter&Co Stadium, em Orlando, às 21h30. Na véspera do jogo, já possível traçar as opções disponíveis para atuar no duelo.

Luis Zubeldía comandou dez sessões de treinamento divididos em seis dias de trabalho nos Estados Unidos. Nesse período, o técnico argentino contou com os dois reforços do clube em campo. O meia Oscar já viajou para os EUA com a equipe desde o primeiro dia, enquanto o lateral Enzo Díaz reforçou o time a partir do domingo, já que chegou no sábado e foi apresentado na tarde de segunda.

Elenco do São Paulo treina na pré-temporada nos EUA. (Foto: Rubens Chiri / saopaulofc)

Além da dupla, o treinador ganhou alguns "reforços caseiros" para esse início de temporada, com jogadores que se recuperaram de lesão e nomes que transitam entre o sub-20 e o profissional. O principal nome é Pablo Maia, volante que sofreu grave lesão muscular no ano passado e está sem atuar desde o começo de maio. O jogador disputou apenas um jogo sob comando de Zubeldía.

Com essas novidades, o técnico tem a possibilidade de mexer no time base que usou nas principais competições do ano passado. Na defesa, Alan Franco e Ruan terminaram o ano em alta e podem iniciar 2025 com o status de titularidade.

Entretanto, segundo a imprensa que cobre a pré-temporada in loco nos EUA, os zagueiros Ruan e Ferraresi atuaram também como laterais nas atividades de coletivo. O equatoriano Arboleda retornou de lesão em novembro do ano passado e, se retomar a boa fase, pode ser uma dor de cabeça positiva para técnico definir a zaga.

E mesmo com os testes nas laterais, a tendência é que Igor Vinicius e o novato Enzo Díaz larguem como as principais opções no setor. O argentino tem a companhia de Patryck Lanza pelo lado esquerdo, enquanto Igor concorre com Moreira na direita.

Meio-campo e ataque

No sistema de marcação, Zubeldía tem diversas opções no elenco. Além de Maia, o São Paulo tem Luiz Gustavo, Alisson, Marco Antônio, Bobadilla e Santi Longo para disputar a posição de titular. Pelo trabalho feito até aqui nos treinos, o técnico argentino pode usar um 4-4-2, o que dá espaço para dois nomes no setor do campo.

Mais à frente, Oscar e Lucas Moura surgem como os principais candidatos a ocupar as posições no meio, com o recém contratado atuando um pouco mais pelo lado esquerdo e o camisa 7 caindo pela direita. O jovem Rodriguinho é mais um nome que encorpa o meio-campo.

Pelos lados, William Gomes e Ferreirinha ainda brigam por uma vaga, principalmente se o São Paulo passar a atuar com três atacantes e atacar mais pelos lados. Na faixa central, os artilheiros Luciano e Calleri tendem a formar uma dupla de ataque ou com o camisa 10 atuando como segundo atacante. Neste cenário de opções diversas no setor de ataque, a escolha do sistema tática usando por Zubeldía pode ditar os nomes mais fortes a ocupar o onze inicial da equipe.

A estreia oficial desse grupo deve acontecer no dia 23 de janeiro, contra o Guarani, pela terceira rodada do Paulistão. Antes, pela segunda rodada, dia 20, o São Paulo usará alguns jogadores que vão voltar antes para o Brasil e completar o elenco com nomes da base. O jogo será contra o Botafogo-SP em Ribeirão Preto.