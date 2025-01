‘Não tive dúvidas’: Enzo Díaz é apresentado no São Paulo e explica escolha pelo clube

O São Paulo anunciou oficialmente nesta segunda-feira (13) a contratação do seu segundo reforço na temporada 2025. O lateral argentino Enzo Díaz se juntou ao elenco do Tricolor na Flórida, nos Estados Unidos, onde a equipe faz sua pré-temporada e disputará dois amistosos pela FC Series. O jogador de 29 anos fechou um acordo de empréstimo por uma temporada com opção de compra.

Essa será sua primeira experiência fora do futebol argentino. Anteriormente, defendeu o Agropecurario, Talleres e o River Plate, seu último clube. Na negociação para chegar ao São Paulo, o lateral afirmou que ficou honrado com o interesse do Tricolor e não hesitou em se transferir para o futebol brasileiro.

- Fiquei muito feliz quando soube que o São Paulo me queria. A verdade é que pensei com minha família e não tive dúvida na hora de tomar a decisão. Estou muito feliz e treinando ao máximo para encarar a temporada - afirmou.

Sobre as principais diferenças entre o futebol argentino e o futebol praticado no Brasil, Díaz destacou o peso que o jogo físico tem nas competições do país vizinho. Para ele, enquanto os campeonatos da Argentina prioriza a parte física dos atletas, o atleta vê as disputas brasileiras mais "técnicas". O lateral reforçou que esse será um dos principais pontos a serem trabalhados em sua chegada no clube.

No São Paulo, Enzo Díaz vai "herdar" a camisa do ídolo Rafinha. O experiente lateral direito campeão da Copa do Brasil com o Tricolor em 2023 usou o número 13 em sua passagem pelo clube e saiu para o Coritiba após o fim do seu contrato. Mas a escolha pela numeração não passa de uma coincidência.

– É um numero especial, meu filho escolheu quando cheguei ao River, agora estava vago e vou usar. É um número especial, tratarei de usar – afirmou Díaz.

Enzo Díaz usará a camisa 13 no São Paulo. (Foto: Rubens Chiri / saopaulofc)

A estreia do novo camisa 13 pode ser já na quarta-feira, quando o São Paulo estreia no FC Series diante do Cruzeiro, às 21h30, no Inter&Co Stadium, casa do Orlando City. No dia 19, o segundo e último confronto será contra o Flamengo.

Adaptação na pré-temporada

O lateral argentino já realizou seus dois primeiros treinos com o elenco e com o técnico Luis Zubeldía no ESPN Wide World of Sports, em Orlando, e destacou a receptividade dos novos companheiros de time. O jogador aidna revelou que viveu dias de ansiedade até se juntar ao grupo nos EUA para a pré-temporada.

- Estou muito contente. Foram dias pesados, não passavam, pareciam eternos. Mas agora já estou desfrutando com meus companheiros e com o clube. Todos me receberam muito bem e juntos vamos nos entrosar rapidamente para enfrentar os desafios de 2025. Vamos trabalhar juntos e buscar as maiores conquistas possíveis - disse.

Lateral Enzo Díaz já participou de dois treinos pelo São Paulo. (Foto: Rubens Chiri / saopaulofc)

Díaz chega ao São Paulo com a chance de assumir rapidamente a titularidade da equipe. Após as saídas de Welington e Jamal Lewis, o Tricolor vive uma carência no setor e Luis Zubeldía aguardava novos nomes para evitar o cenário do fim da última temporada, quando precisou improvisar diante de lesões dos atletas da posição.

O jovem Patryck Lanza, de 21 anos, é o único nome da esquerda na defesa do São Paulo. Mesmo recuperado da lesão na reta final do Brasileirão do ano passado, não engatou uma sequência como titular e pode ver o argentino assumir o protagonismo neste começo de 2025.

Outro nome que está fechado para o setor é Wendell. Mas o lateral esquerdo brasileiro só chega na janela do meio do ano vindo do Porto. Até lá, há uma chance menor de concorrência para Enzo Díaz no elenco do São Paulo.