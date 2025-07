Crespo defendeu equilíbrio entre ordem e talento e criticou individualismo em tese de ‘TCC’

Neste sábado (12), quando o São Paulo enfrentar o Flamengo no Maracanã, Hernán Crespo retornará ao banco tricolor com uma bagagem que vai muito além dos gramados.

Não apenas a experiência de quem já conquistou títulos como técnico, mas também uma visão profunda e bem estruturada sobre o futebol moderno, desenvolvida em sua tese de 2013 para obtenção da Licença UEFA, submetida à Federação Italiana de Futebol. Neste trabalho, Crespo apresentou um entendimento refinado sobre o jogo e a formação do atleta contemporâneo, fruto de sua trajetória por três grandes escolas do futebol mundial: a técnica argentina, a tática italiana e o dinamismo físico inglês.

Segundo Crespo, o jogador moderno deve ser completo, capaz de atuar com inteligência tática, alta intensidade e excelência técnica, elementos que ele considera indispensáveis para competir em alto nível no cenário internacional. O treinador, por sua vez, precisa formar jogadores com essas qualidades, com capacidade de resposta imediata às exigências físicas e mentais do jogo. Para isso, Crespo valoriza uma preparação física precisa, treinos com pressão e inferioridade numérica, foco na velocidade de execução, organização coletiva e leitura das duas fases do jogo: ofensiva e defensiva.

Na prática, o treinador de 48 anos defende um futebol que equilibre organização e espontaneidade. Sua tese critica o excessivo individualismo do futebol sul-americano, mas também alerta contra a padronização europeia. Para Crespo, o grande desafio contemporâneo é formar atletas completos, capazes de se adaptar a diferentes estilos sem se tornar meros produtos de um sistema.

Essa filosofia já apareceu em sua primeira passagem pelo São Paulo em 2021, quando montou um time que mesclava a solidez defensiva aprendida na Itália com a criatividade ofensiva de sua formação argentina. Com 12 pontos, o São Paulo ocupa a 14ª colocação no Brasileiro e precisa pontuar para se afastar da zona de rebaixamento. Agora, diante de um Flamengo repleto de jogadores de experiência internacional, Crespo terá o teste perfeito para provar que sua teoria funciona na prática.

