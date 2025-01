Dupla do São Paulo marca golaço na Copinha e web enlouquece com ‘assistência genial’

O São Paulo saiu na frente no placar diante do Juventude, em jogo pela terceira fase da Copinha 2025. O gol anotado por Ryan Francisco saiu aos 30 minutos da primeira etapa e levou os torcedores tricolores à loucura após a jogada.

continua após a publicidade

➡️ As opções de Zubeldía para montar o time do São Paulo no primeiro jogo do ano

Pelo lado direito, o camisa 10 Matheus Alves recebeu um passe e improvisou um belo passe de calcanhar para o companheiro finalizar e balançar as redes. O gol dá uma vantagem justa ao Tricolor, que iniciou a partida pressionando o time gaúcho e já merecia marcar na partida.

São Paulo comemora golaço contra o Juventude na Copinha. (Foto: Reprodução/YoyTube/CazéTV)

➡️ Casares rebate Leila e defende pré-temporada do São Paulo: ‘um clube globalizado’

Na web, as publicações classificam o passe como "genial" e Alves arrancou muitos elogios dos torcedores. Muitos pediram para que o meia passe a integrar o time principal comandado por Luis Zubeldía assim que a Copinha for encerrada.

continua após a publicidade

- Que passe genial do Alves para o Ryan Francisco! Suba já! - escreveu um internauta

GOOOOOOLLLLLL RYAN FRANCISCO



QUE PASSE GENIAL DO ALVES pic.twitter.com/dtBM5Uspha — Somos São Paulinos (@somosaopaulinos) January 14, 2025

Em outros posts bem humorados, os jovens da base de Cotia foram comparados a jogadores do time profissional do São Paulo e também a astros do futebol mundial.

- Matheus Alves é como se o Luciano tivesse um filho com o Neymar e o Messi fosse a babá - brincou uma outra publicação.

Kaká, Ronaldo Fenômeno e Garrincha também foram lembrados e equiparados ao trio de destaque do São Paulo, Matheus Alves, Ryan Francisco e Lucas Ferreira, respectivamente.

continua após a publicidade

O gol de Ryan Francisco foi seu quinto na competição, o que o coloca como artilheiro da competição de forma isolada. O São Paulo é comandado por Allan Barcellos e tenta seguir com a grande fase vivida desde a chegada do técnico, em maio de 2024.

No ano passado, o treinador colocou o Tricolor na final do Campeonato Paulista sub-20, que terminou com o vice-campeonato para o Novorizontino, e conquistou a Copa do Brasil da categoria contra o rival Palmeiras após vencer de virada por 3 x 2.

Nesta Copinha, o São Paulo passou sem dificuldades pela fase de grupos com três vitórias nos três jogos. Na segunda fase, goleou o América de Natal por 4 x 0 e passou sem sustos para a terceira fase. O último título do clube na competição foi em 2019, nos pênaltis, diante do Vasco.

GOOOOOOOOOOOOOOOOL RYAN FRANCISCO



QUE PASSE DE GÊNIO DE MATHEUS ALVES pic.twitter.com/u3WxWsoonm — spfcpics (@spfcpics) January 14, 2025

Alves = Novo Kaka

R9 = Novo Ronaldo

Ferreira = Novo Garrincha



Acabou a humildade, 100M de euros nos 3.



pic.twitter.com/zsuWqxaGG0 — Football Shitpost 🙄 (@FootballShitpos) January 14, 2025