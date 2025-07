O São Paulo enfrenta o Flamengo neste sábado, dia 12 de julho, em jogo que marca o retorno das equipes nas disputas do Campeonato Brasileiro. O Tricolor terá reforços importantes para o jogo. Entre eles, Oscar, Ferreirinha e Marcos Antonio.

continua após a publicidade

Antes da pausa e do recesso, todos eles estavam no departamento médico. A dúvida é quanto a presença de Lucas Ferreira na escalação do São Paulo, que durante toda a semana, apresentou um quadro de dores no quadril e não deve ter condições de jogo.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Luciano será desfalque do São Paulo contra o Flamengo. Ele foi punido com o terceiro cartão amarelo contra o Vasco, na última partida antes da pausa para o Mundial de Clubes, e não será relacionado. No seu lugar, a dúvida é quanto a Dinenno e Oscar - que devem fazer dupla com André Silva.

continua após a publicidade

Lucas Moura ainda não viaja, mas deve ficar à disposição do jogo contra o Bragantino, no meio da semana.

Na defesa, uma das novidades: Hernán Crespo pode voltar a atuar com três zagueiros. E além disso, Nahuel Ferraresi deve voltar a ocupar esta posição como zagueiro e não mais como lateral, como acontecia com Luis Zubeldía.

➡️Quem é e como joga Gonzalo Tapia, alvo do São Paulo?

O treinador terá um caminho complicado pela frente. O argentino assume o time em uma fase delicada no Brasileirão. Até agora, são apenas duas vitórias, em 14º posição, com apenas dozes pontos. São seis empates e quatro derrotas.

continua após a publicidade

O São Paulo viaja para o Rio de Janeiro em voo fretado nesta tarde. O elenco jogará no Maracanã.

Este será o primeiro desafio de Crespo neste retorno ao São Paulo (Foto: JUAN MABROMATA/AFP)

Veja a provável escalação do São Paulo contra o Flamengo

Rafael, Arboleda, Alan Franco e Sabino (Ferraresi); Cédric, Alisson, Bobadilla, Marcos Antônio e Enzo Diaz; Oscar (Juan Dinenno) e André Silva.