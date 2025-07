Agenda do São Paulo hoje (12/07/2025); curtinhas do L!

Na agenda deste sábado, dia 12 de julho, o São Paulo finalmente volta a campo. A equipe enfrenta o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro. A base tricolor também tem compromissos marcados.

Agenda

Após um mês de pausa, o São Paulo retorna aos gramados neste sábado, 12 de julho, para enfrentar o Flamengo. A partida será realizada às 16h30 (horário de Brasília), no Maracanã, com exibição ao vivo pela TV Globo e pelo Premiere.

A partida marca a estreia de Hernán Crespo neste seu retorno. O técnico argentino terá um desafio considerável pela frente. Ele assume o comando em um momento instável do São Paulo no Campeonato Brasileiro.

A equipe ocupa a 14ª colocação, com apenas 12 pontos somados até aqui. São duas vitórias, seis empates e quatro derrotas na competição.

(Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

Veja a provável escalação do São Paulo contra o Flamengo

Neste sábado, um possível time é formado por Rafael, Arboleda, Alan Franco e Sabino (Ferraresi); Cédric, Alisson, Bobadilla, Marcos Antônio e Enzo Diaz; Oscar (Juan Dinenno) e André Silva.

Crias de Cotia

Não somente o elenco profissional tem compromissos. As equipes Sub-15, Sub-17 e Sub-20 do São Paulo entram em campo como visitantes neste sábado (12), em compromissos válidos pelo Campeonato Paulista.

A jornada começa com o time Sub-15 enfrentando o Rio Branco às 9h, no estádio Décio Vitta, em Americana. Invicto até aqui, o Tricolor lidera o grupo 23 com seis pontos conquistados. Na sequência, o Sub-17 encara o Guarani às 11h, no centro de treinamento da equipe campineira, em jogo com presença apenas da torcida adversária. Encerrando o dia, o Sub-20 mede forças com o Bandeirante às 15h, no estádio Mário Lima Santos, em Brodowski.

Futebol feminino

Neste sábado (12), o time Sub-17 feminino do São Paulo visita o Vitória pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para as 16h, no CT Manoel Barradas, em Salvador (BA), e acontecerá com portões fechados.

Próximos jogos do São Paulo