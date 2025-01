Sonho do filho e busca por idolatria: o que fez Oscar escolher o São Paulo

Oscar é a maior contratação do São Paulo para 2025 e chega para ocupar o espaço de "jogador midiático" projetado pelo presidente Julio Casares e sua diretoria. O meia vestirá a camisa 8 e foi apresentado na tarde desta terça-feira (14), em Orlando, nos EUA, onde o Tricolor faz sua pré-temporada. Em sua apresentação, o jogador fez questão de deixar claro seus objetivos no retorno ao clube e quais fatores pesaram na negociação.

Não há como deixar de associar a transferência do jogador sem citar sua primeira passagem pela equipe, que vem desde as divisões de base em Cotia e disputa de competições no profissional até uma saída conturbada do São Paulo por meio de uma ordem judicial. Para Oscar, as confusões ficaram no passado e nem o atleta e nem a torcida parecem ter guardado mágoas do acontecido.

- Não acho que isso me assombrou [a saída conturbada]. Não tenho mágoa e o torcedor sempre me tratou com carinho desde a época que eu saí. Espero que retribuir esse carinho, mostrar meu melhor futebol, e espero fazer grandes jogos pelo São Paulo e, consequentemente, ganhar títulos - afirmou.

Oscar foi apresentado pelo São Paulo na tarde desta terça-feira (14). (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

A vinda, segundo o jogador, está mais próxima de uma continuidade em uma história de parceria entre o clube e o meia. Oscar ressaltou que a boa relação de sua família com o São Paulo, em especial seu filho, também teve um peso na escolha. O meio-campista lembrou de visitas que fez ao MorumBis ao longo do tempo que esteve fora da equipe e espera manter o alto nível de futebol praticado ao longo dos últimos anos.

- Fui no MorumBis com meu filho assistir a um jogo no ano passado. Pude ver esse calor da torcida, ver como é gostoso assistir a um jogo no MorumBis. Meu filho ama muito. Acho que tiveram muitos aspectos importantes para a volta, mas esse foi muito importante para ele [filho] e para mim também. Realizar mais um sonho de realmente vestir essa camisa, como eu queria ter vestido no passado e ter conquistado grandes coisas. E espero mostrar muito meu futebol aqui - completou.

No período que esteve no São Paulo, Oscar não conquistou troféus "para valer". Isso porque o meia até integrou o elenco campeão brasileiro de 2008 e consta na lista dos nomes do elenco vencedor, mas não atuou em nenhum jogo daquela edição. Agora, mira levantar o primeiro caneco oficialmente pela equipe.

A chegada do novo camisa 8 foi tratada como prioridade pelo presidente Julio Casares. Na apresentação do meia, o dirigente deixou claro que a ideia era ter um atleta de alto nível técnico para acrescentar no elenco do clube em 2025.

- Um dia em que a gente anuncia um super reforço, uma super contratação. Um atleta acima de qualquer expectativa, não só na qualidade técnica, que tem origem em Cotia, mas principalmente pelo caráter, pela postura profissional. Era um sonho de São Paulo - afirmou Casares.