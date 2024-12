Ranking da Conmebol: Palmeiras e Flamengo no Top-4 com River e Boca

A Conmebol divulgou, nesta segunda-feira, 16, o ranking atualizado dos clubes sul-americanos, que servirá de referência para definir os potes nos sorteios das próximas edições da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana. Palmeiras, na segunda posição, e Flamengo, em quarto, são os times brasileiros mais bem posicionados, acompanhando o líder River Plate e o Boca Juniors, terceiro colocado.

continua após a publicidade

Outras equipes brasileiras também figuram no Top-30, reforçando a presença nacional no cenário continental. O Atlético-MG aparece em 7º lugar, seguido por São Paulo (8º), Athletico-PR (9º) e Fluminense (10º). Na sequência, estão Grêmio (11º), Internacional (15º), Corinthians (18º), Santos (19º), Botafogo (21º) e Cruzeiro, que ocupa a 26ª posição. Classificado à Libertadores, o Fortaleza aparece na 37ª colocação.

➡️Mercado da Bola: acompanhe as principais negociações do futebol brasileiro

Qual a importância do ranking da Conmebol

O ranking da Conmebol é divulgado anualmente e serve para definição dos potes e posições nos sorteios das fases preliminares e de grupos da Libertadores e da Copa Sul-Americana. Ele é calculado somando pontos de histórico e desempenho recente dos times nos torneios da Conmebol. O sorteio das fases preliminares da Libertadores e Sul-Americana será realizado na próxima quinta-feira, 19.

continua após a publicidade

Classificados à fase preliminar da Libertadores, Corinthians e Bahia são dois interessados em saber suas posições no ranking da Conmebol, já que elas definem seus adversários na eliminatória da competição continental. O Timão é o 18º, enquanto a equipe nordestina está na 77ª posição.

Palmeiras, Flamengo, Fortaleza, Internacional e São Paulo estão de olho no ranking por causa do sorteio da fase de grupos da Libertadores, que acontece em março. Os sete melhores sul-americanos na classificação e que estão garantidos na competição serão cabeças de chave. Atual campeão, o Botafogo é automaticamente definido como cabeça de chave do Grupo A.

continua após a publicidade

Ranking Conmebol 2024 (Divulgação/Conmebol)

Cruzeiro, Vasco, Vitória, Atlético-MG, Fluminense Grêmio, por sua vez, estavam à espera do ranking da Conmebol para saberem seus potes no sorteio da fase de grupos da Sul-Americana.