Finalista da Copa do Brasil sub-20, o São Paulo tem a chance de voltar a conquistar um título nacional na categoria depois de seis anos. O último foi a edição de 2018 da Copa do Brasil, conquistada em cima do Corinthians, nos pênaltis. Agora, encara o Palmeiras na decisão da competição e quer terminar o ano com uma conquista para superar a crise que pairou o Tricolor no começo do ano.

Há seis meses no comando do clube, Allan Barcellos ajustou o time e conseguiu dar rumo a uma equipe que, na época que assumiu, lutava entre as últimas posições do Brasileirão sub-20. O São Paulo promoveu uma troca de treinadores de suas categorias, colocando o então técnico do sub-20 Menta na equipe sub-17 e promovendo Barcellos ao cargo que ocupa hoje.

Elenco do São Paulo comemora gol de Ryan Franciso contra o Novorizontino. Foto: Pedro Zacchi / São Paulo FC

O Tricolor terminou a competição na 15ª posição e não empolgou com o desempenho na liga. Por outro lado, foi a disputa das copas que fez com que o São Paulo ganhasse relevância na temporada da principal categoria das divisões de base do futebol nacional. No Campeonato Paulista, a equipe conseguiu chegar na final e enfrentou o Novorizontino. Na decisão, empatou o jogo de ida, mas sofreu 3 x 0 na partida de volta e ficou com o vice-campeonato.

Na Copa do Brasil, eliminou o Bahia na semifinal e garantiu a disputa da decisão. Antes, passou por Londrina, Criciúma e Tuna Luso. Do lado Palmeirense, o alviverde o União ABC, Coritiba, Cruzeiro e o Ceará. A bola rola para a decisão na próxima segunda-feira (2), às 20h. O palco da final, que será mais uma vez em jogo único, como aconteceu nas duas últimas decisões, é o MorumBis, casa do Tricolor.

O time busca seu quarto título da competição. O São Paulo é o maior vencedor com três taças (2015, 2016 e 2018) e quer segurar o Palmeiras, que vem logo atrás com dois títulos da copa de mata-mata (2019 e 2022.

O grande destaque do time são-paulino está no setor de ataque. Na temporada foram 167 gols marcados em 60 jogos e outros 87 sofridos. No total, foram 35 vitórias, 12 empates e 13 derrotas. Entre os nomes mais ofensivos, Ryan Francisco e Lucas Ferreira são os principais nomes da equipe comandada por Allan Barcellos. Ryan é o artilheiro da Copa do Brasil com seis gols em seis jogos. Lucas Ferreira é o vice-artilheiro, com cinco, empatado com Luighi, do Palmeiras, e João Victor, que defende o Ceará.

Bahia e São Paulo fizeram a semifinal da Copa do Brasil sub-20 em Feira de Santana, interior da Bahia. (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Com a expectativa de uma janela de transferências menos movimentada, o São Paulo pode buscar nesses nomes da base as soluções para o revezamento do elenco no próximo ano. No Paulistão, o Tricolor terá que se dividir entre a disputa das primeiras rodadas do estadual e jogos da pré-temporada nos Estados Unidos.

Ainda sem definir totalmente o seu planejamento, a equipe poderá precisar de atletas das divisões de base para os jogos de estreia na competição no próximo ano. Em paralelo, a própria base tem seus compromissos. A Copa São Paulo de Futebol Júnior começará a ser disputada em 2 de janeiro e se estende até o dia 25 do mês. O grupo do Tricolor está definido com XV de Jaú, Picos-PI e Serra Branca-PB. Os jogos acontecerão na cidade de Jaú, interior do estado, que fica a pouco mais de 300km da capital paulista.