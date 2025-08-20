Rafael abre novo capítulo da mística do São Paulo na Copa Libertadores

O São Paulo voltou a viver uma noite épica no Morumbis. Diante do Atlético Nacional, a vaga nas quartas de final da Libertadores teve um protagonista absoluto: Rafael. O goleiro não apenas garantiu a classificação com defesas decisivas, mas também reafirmou a relação quase simbiótica que criou com o clube desde a sua chegada.

Na ida, em Medellín, já havia dado o primeiro recado ao defender uma penalidade com a bola rolando. No jogo da volta, diante de mais de 60 mil torcedores, transformou pressão em confiança. Nos pênaltis, foi além: dos oito chutes cobrados nas duas partidas, saltou no canto certo em sete. Um reflexo de treino, estudo e entrega.

Melhores Momentos: nos pênaltis, São Paulo bate Atlético Nacional e avança na Libertadores

Preparação que virou decisão

Rafael fez questão de dividir os méritos. Para ele, a noite histórica não foi fruto apenas do talento individual, mas do trabalho coletivo do setor de goleiros.

- Vocês acabam não acompanhando muito o nosso dia a dia, mas queria agradecer muito toda a equipe de treinadores de goleiro e os goleiros, porque essa semana a gente trabalhou muito voltado também pra decisão de pênaltis. O Nepo, o Otávio, o Márcio, são caras que trabalham incansavelmente pra que a gente possa evoluir, crescer e estar sempre o melhor preparado possível dentro de campo. Isso faz toda a diferença pra que a gente entre em campo bem tranquilo do que a gente tem que fazer. E também a todos os goleiros, o Young, o Leandro, o João, que são goleiros incríveis que vêm da base e que todos os dias exigem com que eu treine cada dia mais e me esforce ainda mais - disse Rafael após a partida.

A dedicação fora de campo se refletiu dentro dele. Rafael não apenas defendeu, mas também transmitiu segurança a cada movimentação, a cada orientação para os companheiros. Isso foi trazido pelo próprio Lucas Moura, que também ocupa posto de capitão.

O São Paulo carrega uma herança fortíssima. No gol, um dos maiores do mundo vestiu a camisa de três cores: Rogério Ceni. A responsabilidade é grande.

(Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

O São Paulo como projeto de vida

Ao falar sobre sua trajetória, Rafael nunca escondeu: jogar no São Paulo era um sonho antigo. Mais do que um objetivo profissional, ele encara o clube como um projeto de vida. No Morumbis, cada defesa é mais do que uma estatística, é a realização de um propósito.

Esse sentimento apareceu de forma clara contra o Atlético Nacional. A confiança no gol, algo que o Tricolor tanto buscou no pós-Ceni, encontrou em Rafael um símbolo de liderança silenciosa e decisão em momentos de pressão. E forte pressão: eram mais de 57 mil corações pulsando.

Os números de Rafael contra o Atlético Nacional (segundo o SofaScore)

🚫 1 gol sofrido

👐 3 defesas

📊 75% bolas defendidas

🥅 1 defesa em disputas de pênalti

↗️ 3 passes longos certos

Um novo capítulo para o gol tricolor

Se o São Paulo havia sofrido com instabilidade na posição após a aposentadoria de Rogério Ceni, Rafael tem escrito sua própria história. Contra o Atlético Nacional, ele não apenas foi herói: mostrou que pode ser o guardião de uma nova era tricolor na Libertadores.