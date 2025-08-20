Crespo celebra vaga, mas diz que São Paulo pode jogar melhor
Tricolor eliminou o Atlético Nacional-COL nos pênaltis
Após a classificação emocionante do São Paulo, que venceu o Atlético Nacional-COL nos pênaltis por 4 a 3 após o empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, Hernán Crespo destacou o impacto da festa feita pela torcida e a atmosfera que cercou o MorumBis. Desde a chegada da delegação, os tricolores proporcionaram uma recepção marcante, que mexeu com o treinador.
O técnico argentino também compartilhou suas impressões sobre o desempenho da equipe e sobre o que disse aos atletas após a vaga conquistada.
— Fico muito feliz pela classificação, mas acho que o time poderia jogar melhor. Tem espaço para melhorar. Jogamos contra um adversário muito difícil, muito organizado, experiente. Jogamos futebol. Tivemos momentos muitos bons, mas podemos fazer mais coisas boas. Agora temos tempo para tentar melhorar — analisou Crespo.
Foi a primeira vez que Crespo vivenciou o MorumBis lotado em uma noite de Libertadores, experiência que classificou como inesquecível. A equipe abriu o placar com André Silva, mas sofreu o empate de Morelos, levando a decisão para as penalidades.
— Eu agradeci a todos os jogadores, pela noite que passamos aqui. Inesquecível. Ver o Morumbis lotado, numa noite de Libertadores. Era aquele menino que olhava a televisão e via o São Paulo de Telê. E ser protagonista, estar no banco, e acreditar que a gente podia classificar, foi uma emoção grande — exaltou o treinador argentino, que completou.
— [Agora é] continuar neste sonho que é a Libertadores.
O treinador também comentou sobre a recepção da torcida ainda na chegada da delegação ao estádio, descrevendo a intensidade do momento.
— Foi uma loucura. Deu até um pouco de medo, porque as pessoas batiam no ônibus, na janela. Mas foi legal, foi bonito, uma loucura. Eu amo futebol por essas coisas. Eu poderia ficar em casa tranquilo, mas tenho que viver essas coisas, o MorumBis lotado, noite de Libertadores, e também respeitar um pouco o menino que tem aqui dentro, lembrar isso, não esquecer nunca — comentou.
O próximo rival do São Paulo será definido no confronto entre Botafogo e LDU-EQU, que se enfrentam nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília). O time carioca tem vantagem, já que venceu o primeiro jogo por 1 a 0 no Rio de Janeiro.
Enquanto aguarda a definição, o time de Lucas já se prepara para o Brasileirão. O Tricolor paulista encara o Atlético-MG neste domingo, às 20h30 (de Brasília), no MorumBis, pela 21ª rodada da competição.
