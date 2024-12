Declaração de Zubeldía sobre Abel Ferreira no Palmeiras repercute na web; veja

Técnico do São Paulo, Luis Zubeldía participou do programa "Bola da Vez", da ESPN, na última sexta-feira (13). Durante a entrevista, o treinador deu uma declaração sobre as críticas recentes da torcida do Palmeiras ao português Abel Ferreira. A declaração do argentino repercutiu nas redes sociais.

- Outro dia chamaram o Abel Ferreira de "burro". E eu disse aos meus jogadores: "Rapazes, estamos em um mundo onde questionamos o Abel". E não é só aqui, acontece em muitos lugares - disse Zubeldía.

Torcedores do Palmeiras e São Paulo repercutiram a declaração de Zubeldía. Depois dos últimos anos vitoriosos, o Alviverde terminou 2024 apenas com o título do Campeonato Paulista. Campeão da Copa do Brasil em 2023, o Tricolor não conquistou nenhuma taça nesta temporada.