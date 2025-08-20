menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSão Paulo

São Paulo garante premiação milionária com classificação na Libertadores e bate meta

Tricolor eliminou o Atlético Nacional nas penalidades

Luciano comemora vitória do São Paulo contra o Atlético Nacional nos pênaltis pela Libertadores
imagem cameraSão Paulo espera adversário das quartas de final (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)
966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 20/08/2025
08:30
  • Matéria
  • Mais Notícias

O São Paulo garantiu vaga nas quartas de final da Copa Libertadores e, junto com a classificação, atingiu uma das metas orçamentárias da temporada. Após eliminar o Atlético Nacional no Morumbis, o Tricolor assegurou 5,6 milhões de dólares (cerca de R$ 30,7 milhões na cotação atual) em premiação total.

continua após a publicidade

O valor chega em um momento importante, já que o clube vive uma situação financeira delicada. No Campeonato Paulista e na Copa do Brasil, as metas estipuladas — chegar à final do estadual e às quartas do mata-mata nacional — não foram alcançadas. Na Libertadores, desde o início do ano, a prioridade era atingir ao menos as quartas de final. Objetivo agora cumprido.

Somente pela ida às quartas, o São Paulo recebeu 1,7 milhão de dólares (R$ 9,3 milhões). Somados aos valores conquistados na fase de grupos e nas partidas em casa, a arrecadação chegou a mais 3,9 milhões de dólares (R$ 21,4 milhões).

continua após a publicidade

Esses números ainda não incluem as bilheterias, que também representam uma receita significativa. No jogo desta terça-feira, por exemplo, o Morumbis recebeu mais de 57 mil torcedores, recorde de público do ano. No último balancete divulgado pelo clube, já havia a indicação de que a arrecadação com ingressos superava a meta prevista para a temporada.

Resta ainda a meta estipulada para o Campeonato Brasileiro: terminar entre os seis primeiros colocados da competição, garantindo vaga direta na próxima edição da Libertadores.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Elenco do São Paulo comemora classificação para as quartas de final da Copa Libertadores (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Próximos passos do São Paulo na Libertadores

O São Paulo vai conhecer o adversário das quartas de final nesta quinta-feira, no confronto entre Botafogo e LDU. O Tricolor volta a campo no domingo, dia 24, contra o Atlético-MG, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias