Com duas atuações de destaque nos jogos de ida e volta entre São Paulo e Atlético Nacional, pelas oitavas de final da Libertadores, o goleiro Rafael recebeu uma chuva de elogios na web. Além dos torcedores, jornalistas também reconheceram o tamanho do goleiro na história do clube paulista. Dos oito pênalti cobrados nas duas partidas, Rafael acertou o canto em sete e defendeu dois.

O legado de Rogério Ceni

Se o São Paulo havia sofrido com instabilidade na posição após a aposentadoria de Rogério Ceni, Rafael tem escrito sua própria história. Contra o Atlético Nacional, ele não apenas foi herói: mostrou que pode ser o guardião de uma nova era tricolor na Libertadores.

O Tricolor carrega uma herança fortíssima. No gol, um dos maiores do mundo vestiu a camisa de três cores: Rogério Ceni. A responsabilidade é grande.

Próximos passos do São Paulo

Hernán Crespo vai conhecer seu adversário nas quartas de final da Libertadores nesta quinta-feira (21), no confronto entre Botafogo e LDU. O Tricolor volta a campo no domingo, dia 24, contra o Atlético-MG, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.