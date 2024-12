Neste domingo (15), o São Paulo venceu o Botafogo por 82 a 71 no Ginásio do Morumbi (SP), em partida válida pelo CAIXA NBB 24/25. O confronto entre duas equipes em momentos diferentes na competição foi marcado pelo domínio do tricolor paulista. Com 100% de aproveitamento nas bolas de dois e nos lances livres, o destaque da partida foi Vitor Faverani, do São Paulo, com 19 pontos e 9 rebotes.

continua após a publicidade

Com o resultado desta manhã, o São Paulo ocupa a sexta posição com 60% de aproveitamento. O tricolor paulista tem 9 vitórias e 6 derrotas nesta temporada do Novo Basquete Brasil (NBB). Na última quinta-feira, perdeu em casa para o União Corinthians (RS) por 70 a 80. Na partida de hoje, o técnico Guerrinha completou 500 jogos pelo NBB. Com 65 anos, é o terceiro treinador que mais participou de jogos na história da competição, ficando atrás apenas de Demétrius Ferracciú (519) e Gustavo de Conti (554). Guerrinha busca seu primeiro título do NBB.

Guerrinha, técnico do São Paulo, na partida contra o Botafogo pelo NBB (Foto: Rubens Chiri /Saopaulofc.net)

Já o Botafogo, está na décima sexta colocação no torneio. O time de Sebástian Figueredo tem 26,7% de aproveitamento, com 4 vitórias e 11 derrotas nesta temporada. Com a derrota de hoje, glorioso soma 4 derrotas seguidas pelo NBB. A última vitória do time de General Severiano foi no dia 15 de novembro, contra o Vasco, por 68 a 66.

continua após a publicidade

🏀 COMO FOI O JOGO?

O time visitante ditou o ritmo nos primeiros momentos do quarto inicial. Derrick anotou 7 pontos em sequência e colocou o Glorioso na liderança do placar. Porém, o São Paulo reagiu e assumiu a liderança da partida. Faverani, o grande destaque da equipe paulista na temporada, anotou 9 pontos e coletou 7 rebotes no primeiro quarto. O desempenho do pivô de 36 anos foi fundamental para a vitória do time da casa por 27 a 19 na primeira parcial.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte



No segundo quarto, o São Paulo controlou o jogo e manteve sua vantagem. O armador Bennett se destacou, contribuindo com 6 pontos para o domínio tricolor. A equipe manteve um alto aproveitamento nos arremessos de dois pontos, fechando os primeiros quartos com 64% de acerto. Vice-líder da liga neste quesito, o São Paulo registra média de 55,7% nos chutes dentro do perímetro por jogo. Em contraste, o Botafogo apresentou baixo desempenho na mesma estatística, com apenas 36% de aproveitamento. Placar ao final do segundo quarto: São Paulo 45 x Botafogo 33.

continua após a publicidade

Na volta do intervalo, o Botafogo apresentou sinais de reação. O aumento do aproveitamento nos arremessos gerais (58%) da equipe visitante deixou o jogo em aberto. Entretanto, o São Paulo manteve o bom momento com a eficiência de Faverani, que acertou todas as tentativas de chutes dentro do perímetro. No estouro do cronômetro do terceiro quarto, Matheusinho converteu um arremesso que atravessou a quadra e reduziu a diferença para 7 pontos. O terceiro período terminou 65 a 58 para o São Paulo.

No quarto derradeiro, o São Paulo recuperou o bom momento e interrompeu a reação da equipe visitante. O tricolor paulista manteve a vantagem e fechou a partida com tranquilidade. Faverani, mais uma vez, foi impecável nos arremessos de dentro do perímetro. O pivô de 36 anos foi grande destaque da partida com 19 pontos, 9 rebotes e 100% de aproveitamento nos lances livres (7/7).

Miller, do São Paulo, na partida contra o Botafogo pelo NBB (Foto: Rubens Chiri /Saopaulofc.net)

TIMES E PONTOS - SÃO PAULO 82 x 71 BOTAFOGO

SÃO PAULO

Titulares

#0 Tyrone - 13 pontos

- 13 pontos #3 Bennett - 17 pontos

- 17 pontos #5 Fischer - 5 pontos

- 5 pontos #13 Faverani - 19 pontos

- 19 pontos #33 Miller - 14 pontos

Reservas

#7 Paulo L - 9 pontos

- 9 pontos #40 André Góes - 5 pontos

BOTAFOGO

Titulares

#1 Thomas - 2 pontos

- 2 pontos #8 Derick - 7 pontos

- 7 pontos #14 Pecos - 5 pontos

- 5 pontos #19 Alcassa - 9 pontos

- 9 pontos #41 Novas Mateo - 12 pontos

Reservas

#3 Queirós - 11 pontos

- 11 pontos #7 Matheusinho - 9 pontos

- 9 pontos #23 Sifontes - 13 pontos

Próximos jogos

Em duelo decisivo por vaga na Copa Super 8, o São Paulo enfrenta o Brasília, fora de casa, no próximo sábado (21), às 11h (de Brasília), na Arena BRB Nilson Nelson. Já o Botafogo recebe em casa o Bauru Basquete, na próxima quarta-feira (18), às 20h (de Brasília).