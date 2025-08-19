menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

São Paulo x Atlético Nacional pela Libertadores: vidente crava placar

Clubes disputam vaga nas quartas de final da Libertadores

imagem cameraSão Paulo x Atlético Nacional disputam vaga nas quartas de final da Libertadores (Foto: Arte/Lance!)
b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 19/08/2025
16:10
  • Matéria
  • Mais Notícias

O tarólogo do canal Mística do Futebol cravou o placar exato de São Paulo x Atlético Nacional pelas oitavas de final da Libertadores. O jogo de ida, disputado no Estadio Atanasio Girardot, acabou em um empate sem gols, com dois pênaltis perdidos pela equipe colombiana. A decisão da vaga acontece nesta terça-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no Morumbis.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🔮Confira o resultado da previsão;

"Vejo o São Paulo se impondo em seu estádio, jogando com ousadia e perspicácia. Pode abrir o placar, já que a carta da torre que foi retirada para o Atlético é uma das piores do baralho. As cartas do clube paulista são melhores. Imagino o São Paulo fazendo dois gols mas sendo surpreendido com um gol do adversário".

Rafael defendeu um pênalti em São Paulo x Atlético Nacional (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

Prováveis escalações:

SÃO PAULO (Técnico: Hernán Crespo)
Rafael, Ferraresi, Alan Franco e Sabino; Cédric Soares, Bobadilla, Marcos Antônio, Lucas Moura e Enzo Díaz; Luciano e André Silva.

continua após a publicidade

ATLÉTICO NACIONAL (Técnico: Javier Marcelo Gandolfi)
Castillo Moreno; Castro, García Valero, Haydar e Salazar; Campuzano, Rivero Almario, Moreno e Bauza; Arce e Batista.

Disputa de pênaltis pode preocupar São Paulo

Se houver novo empate, a classificação será definida nos pênaltis, cenário que desperta atenção no Tricolor. O time já foi eliminado dessa forma em 2025, diante do Athletico-PR, pela Copa do Brasil, quando desperdiçou três cobranças mesmo com Jandrei defendendo a meta.

continua após a publicidade

Considerando apenas as cobranças durante os jogos, o retrospecto é de nove tentativas e apenas três acertos.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias