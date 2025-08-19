São Paulo x Atlético Nacional pela Libertadores: vidente crava placar
Clubes disputam vaga nas quartas de final da Libertadores
O tarólogo do canal Mística do Futebol cravou o placar exato de São Paulo x Atlético Nacional pelas oitavas de final da Libertadores. O jogo de ida, disputado no Estadio Atanasio Girardot, acabou em um empate sem gols, com dois pênaltis perdidos pela equipe colombiana. A decisão da vaga acontece nesta terça-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no Morumbis.
🔮Confira o resultado da previsão;
"Vejo o São Paulo se impondo em seu estádio, jogando com ousadia e perspicácia. Pode abrir o placar, já que a carta da torre que foi retirada para o Atlético é uma das piores do baralho. As cartas do clube paulista são melhores. Imagino o São Paulo fazendo dois gols mas sendo surpreendido com um gol do adversário".
Prováveis escalações:
SÃO PAULO (Técnico: Hernán Crespo)
Rafael, Ferraresi, Alan Franco e Sabino; Cédric Soares, Bobadilla, Marcos Antônio, Lucas Moura e Enzo Díaz; Luciano e André Silva.
ATLÉTICO NACIONAL (Técnico: Javier Marcelo Gandolfi)
Castillo Moreno; Castro, García Valero, Haydar e Salazar; Campuzano, Rivero Almario, Moreno e Bauza; Arce e Batista.
Disputa de pênaltis pode preocupar São Paulo
Se houver novo empate, a classificação será definida nos pênaltis, cenário que desperta atenção no Tricolor. O time já foi eliminado dessa forma em 2025, diante do Athletico-PR, pela Copa do Brasil, quando desperdiçou três cobranças mesmo com Jandrei defendendo a meta.
Considerando apenas as cobranças durante os jogos, o retrospecto é de nove tentativas e apenas três acertos.
