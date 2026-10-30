Lucas Moura deu sinais importantes de evolução no retorno aos gramados pelo São Paulo. Na derrota por 3 a 2 para o Bahia, na Arena Fonte Nova, o camisa 7 voltou a balançar as redes e disputou os 90 minutos pela primeira vez na temporada. Apesar do resultado negativo, a atuação representa um passo importante para o meia-atacante, que busca recuperar o ritmo de jogo após um período afastado por lesão.

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O gol marcado em Salvador encerrou um jejum que durava desde fevereiro. Lucas vinha retomando espaço gradualmente após passar por cirurgia no calcanhar direito, com recuperação envolvendo o tendão de Aquiles. A comissão técnica vinha administrando sua minutagem para que o jogador recuperasse as condições de competir em sequência.

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Lucas não balançava as redes desde o dia 21 de fevereiro, quando marcou o gol da vitória do São Paulo sobre o RB Bragantino, fora de casa, ainda na fase de quartas de final do Campeonato Paulista.

Desde então, o camisa 7 sofreu com problemas físicos e acabou sendo baixa do Tricolor por bastante tempo. Em março, o atacante fraturou duas costelas e precisou ficar afastado por cerca de dois meses.

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Quando ficou pronto para retornar aos gramados, no dia 3 de maio, o jogador rompeu o tendão de Aquiles da perna direita e, apesar da gravidade, retornou antes do previsto para ajudar o time nesta reta final de temporada.

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Lucas Moura mira sequência no São Paulo

A participação durante toda a partida contra o Bahia é um dado importante nesse processo. Além de voltar a marcar, Lucas teve mais tempo em campo para ganhar ritmo e contribuir com a equipe em um momento decisivo da temporada.

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Ele, inclusive, foi o responsável por abrir caminho para o empate tricolor em poucos minutos e levar o placar igual para o intervalo do duelo em Salvador.

O desempenho individual, porém, não foi suficiente para evitar a derrota tricolor. Após a partida, o jogador lamentou os erros defensivos da equipe e apontou a desatenção como um dos fatores que pesaram no resultado.

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— Desatenção praticamente nos três gols — afirmou Lucas, ao avaliar os lances sofridos pelo São Paulo.

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Clássico contra o Corinthians no horizonte

O São Paulo agora volta suas atenções para o clássico contra o Corinthians, marcado para quarta-feira (4), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro. O confronto será disputado fora do Morumbis, que estará indisponível em razão de shows.

Com Lucas em campo durante os 90 minutos contra o Bahia, a comissão técnica ganha mais informações para avaliar a condição do camisa 7 no importante clássico em busca de retomar o caminho das vitórias e seguir sonhando com uma vaga na Libertadores.