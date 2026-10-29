A reação do São Paulo depois de um início desastroso não foi suficiente para evitar mais uma derrota fora de casa no Campeonato Brasileiro. Diante do Bahia, o Tricolor sofreu dois gols nos primeiros nove minutos, conseguiu buscar o empate ainda no primeiro tempo, mas voltou a falhar defensivamente na etapa final e perdeu por 3 a 2. O resultado reforça as dificuldades da equipe como visitante, condição em que não vence desde abril, pela Sul-Americana.

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O começo da partida expôs um dos principais problemas do time de Dorival Jr. Com erros defensivos e dificuldade para controlar as investidas do Bahia, o São Paulo permitiu que o adversário construísse vantagem rapidamente. O gol de Nestor, ex-jogador tricolor, e o de Erick Pulga deixaram a equipe em situação delicada antes dos dez minutos.

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Além dos espaços concedidos, o São Paulo teve dificuldades para controlar o meio-campo. O Bahia chegava com facilidade e esteve mais perto de ampliar a vantagem do que o Tricolor de diminuir o placar durante boa parte da primeira etapa. A reação veio nos minutos finais, com Lucas Moura acertando um chute de fora da área aos 42 minutos e Bobadilla empatando no último lance antes do intervalo.

O empate, porém, não significou que os problemas estavam resolvidos. No segundo tempo, o São Paulo não conseguiu manter uma presença ofensiva consistente para pressionar o adversário e buscar a virada. A equipe teve pouco volume de chances e voltou a sofrer com uma falha defensiva em um momento decisivo.

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Com direito a 'lei do ex', São Paulo perde para o Bahia e segue com desempenho ruim fora de casa

Após cobrança de falta pela direita, a bola foi recuada para o meio da área, onde Marcos Victor apareceu livre para finalizar e vencer Rafael. O lance evidenciou novamente a dificuldade tricolor para proteger a própria área, problema que já havia marcado o início da partida. Do outro lado, Nestor ainda teve uma oportunidade em cobrança de falta, mas parou em boa defesa do goleiro são-paulino.

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A derrota também ocorreu em uma partida que marcou o retorno de Calleri à equipe. Mesmo com a volta do centroavante, o São Paulo não conseguiu encontrar a efetividade ofensiva necessária para compensar os erros cometidos na defesa. A reação no primeiro tempo mostrou capacidade de resposta, mas não se sustentou em um desempenho suficiente para garantir pontos.

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Desafio fora do Morumbis

O São Paulo agora volta as atenções para o clássico contra o Corinthians, seu próximo compromisso no Brasileirão. Apesar de ser o mandante, o Tricolor disputará a partida na Vila Belmiro, já que o Morumbis recebe shows no período.

A mudança de estádio acrescenta um elemento ao desafio da equipe, que chega ao clássico depois de ampliar o jejum como visitante. Resta saber como o São Paulo vai se adaptar ao local e se conseguirá corrigir as falhas defensivas e melhorar a produção ofensiva para voltar a pontuar.