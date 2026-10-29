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Dorival admite dificuldade para explicar erros do São Paulo, mas defende elenco

Treinador classificou falhas contra o Bahia como coletivas, cobrou correção nas bolas aéreas e valorizou a entrega dos jogadores apesar da derrota

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
29/10/2026 01:16
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Dorival Jr.
Dorival Jr., técnico do São Paulo (Foto: Ednei Cunha/Thenews2/Folhapress)

O técnico Dorival Jr. reconheceu a dificuldade para explicar os erros defensivos do São Paulo na derrota por 3 a 2 para o Bahia, na última quarta-feira (28), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após sofrer dois gols nos primeiros dez minutos e buscar o empate ainda na etapa inicial, o Tricolor voltou a falhar na defesa e saiu de campo sem pontos.

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Na entrevista coletiva, Dorival classificou os lances como erros coletivos e cobrou uma resposta da equipe, especialmente nas jogadas de bola aérea. Os três gols do Bahia nasceram desse tipo de situação, apesar do trabalho realizado nos treinamentos.

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— É um erro nosso, um erro coletivo, e nós temos a obrigação de corrigir. Isso nos tirou pontos importantes ao longo da competição. Bolas paradas nos minaram em várias partidas e, mais uma vez, aconteceu. É lamentável, porque é o que mais treinamos, preparamos e nos preocupamos em corrigir. Esses comportamentos são exaustivamente executados. Às vezes, é difícil até para a gente tentar explicar o que acontece em uma partida como a de hoje — afirmou.

O treinador também descartou que o problema tenha sido tático e apontou falta de atenção e concentração nos momentos decisivos. Para ele, o time precisa compreender melhor o que cada situação da partida exige.

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Apesar da derrota, Dorival valorizou a postura dos jogadores e destacou a disposição do elenco para lutar até o fim, mesmo diante das dificuldades enfrentadas ao longo da temporada.

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— De modo geral, não posso reclamar dessa equipe. Sempre foi valente, lutou, se entregou até o último momento. Tivemos dificuldades ao longo do ano, nunca escondemos, também não usamos como muleta. Ao contrário, nos dedicamos dentro do clube para que as coisas acontecessem — declarou.

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