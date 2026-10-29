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São Paulo perde titular para clássico contra o Corinthians

Zagueiro recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Bahia e está suspenso para o Majestoso; Tricolor evitou outras baixas por cartões

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
29/10/2026 08:18
Atualizado há 1 minutos
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Dorival Jr.
Dorival Jr., técnico do São Paulo (Foto: Joisel Amaral/AGIF/Folhapress)

O São Paulo terá um desfalque para o clássico contra o Corinthians na próxima quarta-feira (3), pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor entrou em campo contra o Bahia, na última quarta-feira (28), com oito jogadores pendurados, mas apenas um deles recebeu cartão amarelo e ficará fora do Majestoso: o zagueiro Sabino.

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O defensor foi advertido pelo árbitro Anderson Daronco durante a derrota por 3 a 2 para o Bahia, na Arena Fonte Nova, e terá de cumprir suspensão automática. Para ocupar a vaga na defesa, o técnico Dorival Jr. conta com Rafael Tolói e o jovem Osório como alternativas.

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O cartão amarelo para Sabino aconteceu aos 24 minutos do segundo tempo por demorar a cobrar falta. Antes da partida em Salvador, o São Paulo tinha oito jogadores pendurados com dois cartões amarelos: Sabino, Lucas Ramon, Wendell, Danielzinho, Marcos Antônio, Ferreirinha, Luciano e André Silva.

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São Paulo terá retorno para o Majestoso

Por outro lado, Dorival Jr. contará com o retorno do lateral-esquerdo Iago, que cumpriu suspensão automática diante do Bahia. O jogador volta a ficar à disposição para o clássico.

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São Paulo e Corinthians se enfrentam na próxima quarta-feira (4), às 21h30 (de Brasília), pela 34ª rodada do Brasileirão. Com mando de campo tricolor, o Majestoso será disputado na Vila Belmiro, em Santos, já que o Morumbis recebe shows do grupo BTS no fim de outubro.

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