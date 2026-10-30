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Suspensão abre disputa por vaga na defesa do São Paulo para o Majestoso

Sem Sabino, que recebeu o terceiro cartão amarelo, Dorival Jr. tem duas alternativas para o clássico com o Corinthians

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
30/10/2026 06:13
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Dorival Jr.
Dorival Jr., técnico do São Paulo (Foto: Jhony Pinho/AGIF/Folhapress)

Sem Sabino contra o Corinthians, Dorival Jr. tem alternativas para reorganizar a defesa antes do Majestoso

O São Paulo terá de fazer uma mudança na defesa para enfrentar o Corinthians na próxima quarta-feira (4), pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro. O zagueiro Sabino recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota por 3 a 2 para o Bahia e cumprirá suspensão automática no Majestoso.

➡️ Análise: São Paulo esboça reação, mas falhas defensivas custam caro em tropeço fora de casa

A ausência de Sabino abre espaço para uma disputa na zaga tricolor, claro, se a comissão técnica optar por manter o esquema tático com três zagueiros. Rafael Tolói é uma das alternativas à disposição do treinador, enquanto o jovem Osorio também aparece como possibilidade para o confronto.

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A escolha será importante para uma equipe que vem de uma derrota marcada por falhas defensivas diante do Bahia. Depois de sair perdendo por 2 a 0, o São Paulo conseguiu buscar o empate ainda no primeiro tempo, mas sofreu o terceiro gol na etapa final e voltou de Salvador sem pontuar, aumentando o jejum sem vitórias longe de seus domínios, já que não vence desde abril.

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São Paulo terá retorno para o clássico

Ao perder Sabino por suspensão, o Tricolor, ao mesmo tempo, contará com o retorno do lateral-esquerdo Iago, que cumpriu suspensão automática contra o Bahia. O retorno amplia as opções de Dorival para montar o setor defensivo diante do rival.

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Além disso, a comissão técnica vive a expectativa de também contar com o retorno do atacante Artur, ausência do último jogo devido a um trauma na região lombar.

O Majestoso será disputado na Vila Belmiro, em Santos, com mando do São Paulo. A partida está marcada para quarta-feira (4), às 21h30 (de Brasília), pelo Brasileirão.

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Sabino comemorando gol
Sabino comemorando gol do São Paulo contra o Bolívar na Sul-Americana. (Foto: NELSON ALMEIDA / AFP)
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